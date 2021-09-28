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全國技能競賽分地分流舉行 中山工商挑戰中餐烹飪9連霸

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
中山工商培育選手挑戰全國技能競賽多項職類。圖／中山工商提供
中山工商培育選手挑戰全國技能競賽多項職類。圖／中山工商提供

第51屆全國技能競賽「好膽來技較」9月29日至12月4日舉行，因應新冠疫情，採取符合二級警戒的防疫規定，不開放現場參觀。本屆競賽有青年組52個職類與青少年組12個職類，超過800名選手參賽，以分地、各職類分流方式擇期舉行。中山工商承辦餐旅群四項職類，校長林昭億表示，確保防疫到位讓選手都能安全參賽。

全國技能競賽由勞動部主辦，是國內青年技能競技的最高殿堂，今年青年組52個職類，青少年組12個職類，採分地分流辦理，高雄市負責10個職類，餐旅群包括中餐烹飪、西餐烹飪、麵包製作、餐飲服務青少年組、青年組等四職類在中山工商進行。

中山工商校長林昭億表示，校友和學生在國內外各大技藝競賽努力爭光，例如奪得國際技能競賽麵包製作金牌的謝協益、餐飲服務優勝的顏子軒、西餐烹飪金牌的顧勝偉和木模金牌的冀士瑋，都以優異技藝為國爭光。學校已連續8年勇奪全國技能競賽中餐烹飪金牌，今年將挑戰9連霸，由選手蕭丁瑋和陳佳青接棒，在教師萬家駒、柯立元、簡正佳指導下，嘗試繼續高築「中山障礙」。

學生林咨妤和吳宜家則參加西點製作職類，李玉琪角逐西餐烹飪，鄭嵐心則挑戰麵包製作，在老師鄭麗秋、黃永正、黃宏仁、簡裕明、劉德民等團隊精心指導下，希望能為高雄留下更多獎牌。

勞動部高屏澎東分署本屆培訓了43名選手，分別參加資訊網路布建、商務軟體設計、電子、應用電子、資訊與網路技術、銲接、冷作、電氣裝配、西餐烹飪、餐飲服務、健康照顧等18個職類，其中去年拿下配管與暖氣職類金牌的選手，今年決定挑戰自我，轉戰冷作職類後再度晉級全國賽，期望能再度拿下好成績。

金牌 青年

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