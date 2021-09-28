928教師節自然系閱讀時尚 把綠植栽美學搬進丹鳳圖書館

怡情養性的「藝閱心園」於928教師節，這個別具意義的日子啟用，在植栽牆和法國香榭元素與燈光的設計搭配，營造出彷彿身處自然森林漫步的愉悅。

當你走進丹鳳高中圖書館，讓閱讀猶如投入大自然懷抱！你可以一邊讀書，一邊耳際還有蟲鳴鳥叫相伴，一次享受視覺x聽覺的閱讀逸趣。

丹鳳高中圖書館透過蔣勳《美的覺醒》書中提到的6大元素打造自然系閱讀「藝」境——美感和閱讀是世界最奇特的財富，當你分享越多，我們就擁有越多。因此，丹鳳高中圖書館在想像「藝閱心園」的空間時，決定讓視覺、味覺、聽覺、嗅覺、觸覺的元素融入空間，打造一個「自然系療癒」閱讀空間，讓師生走進這裡，就能感受五感全面甦醒的快樂，同時，也在這裡閱覽一本書，與自己內在對話，爲自己「閱讀的存摺」持續複利投資。

藝閱心園啟用茶會，由校長曾慧媚開啟開燈啟用儀式，帶領親師生在有咖啡香、瀰漫自然氛圍的閱讀藝境朗誦蔣勳＜願＞的詩句：

我願是滿山的杜鵑 只為一次無憾的春天 我願是繁星 捨給一個夏天的夜晚 我願是千萬條江河 流向唯一的海洋 我願是那月 為你 再一次圓滿

學生蔡宇綸說：坐在這裡讀書，鼻子能嗅聞植物香氛的味道，很療癒。

傅文豪老師說：閱讀的時刻，還有咖啡可以品啜，真的太幸福了。

丹鳳高中特意選在教師節啟用藝閱心園，是學校想送給丹鳳師生不一樣的閱讀禮物。

擔任校園閱讀推廣的四位大使學生，也加入每周好書說書人行列－－趙羿婷說：閱讀是一種語言；李子捷說：閱讀是一種信仰；陳禹諠說：閱讀是一種習慣；陳冠廷說：閱讀是一種生活方式……丹鳳高中希望圖書館是離天堂最近的地方，閱讀是一輩子浪漫的日常。

校長曾慧媚說：透過新北教育創意加速器的經費，進行空間美學與科技課程的設計，創立「藝閱心園」的空間，讓師生在繁忙的生活中有一個放鬆的閱讀空間，輕鬆地將疲勞掃去，仿如置身森林般的綠意盎然，形成與自然共存的閱讀療癒空間。

來吧，來吧，走進丹鳳高中圖書館，讓我們親近綠意，走進入森林的自然氣息，感受閱讀的美學氣氛，讓閱讀輕鬆起來。

宋怡慧老師分享提到，日常難免有瑣事纏身，學校為我們留一隅空間，在閒暇之餘感受生活、放鬆心情，能夠攬一本書閱讀，這樣的閱讀環境，真的讓師生都覺得很幸福。

藝閱心園。圖／宋怡慧老師提供

朗讀蔣勳《願》，珍惜人間情緣。圖／宋怡慧老師提供

啟用茶會點燈儀式。圖／宋怡慧老師提供

走進閱讀藝境，心情隨著五感閱讀而輕鬆。圖／宋怡慧老師提供