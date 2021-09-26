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班上3分之1是特殊家庭 北港高中教師以愛施教獲獎

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣教師節表揚大會北港高中教師陳宏緣(左二)及職員蔡素娟(右一)受獎。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣教師節表揚大會北港高中教師陳宏緣(左二)及職員蔡素娟(右一)受獎。記者蔡維斌／翻攝

北港高中最近喜訊連連，繼前教務主任吳俊憲榮升北門高中校長，教師陳宏緣及幹事蔡素娟分別獲選雲林縣教育會愛心教師獎章、績優職工獎章，教師節將屆，今天兩人接受雲林縣長張麗善表揚。

資深教師陳宏緣春風化雨，秉著「一個孩子便是一個家庭」的心，依每個學生的生長環境不同，因材施教，擔任導師的她，即便班上有3分之1的學生是弱勢或隔代、單親家庭，每天利用早休陪讀，並從中觀察有特殊境遇的學生給予適度的關懷，師生如親，是學生心中敬仰的好導師。

她陪伴學生成長，並以「唯愛與榜樣」自我期許，參加「愛心會」每月固定從薪資扣款捐助學生，教化「施比受更有福」，去年帶領辦理聖誕愛心募款，教學生實作餅乾行銷拍賣並將愛心善款，捐至東石鄉聖心教養院，她無私的愛，榮獲今年度雲林愛心獎章。

職員蔡素娟，服務21個年，擔任學務處幹事，協助辦理校內外學生活動，從新生訓練、親師座談、班際競賽、教室布置、畢業典禮到支援校外活動，包括北港媽祖繞境、媽祖盃路跑活動、媽祖盃排球賽等大小活動，都能看見她的身影，學校同事之間，對她的形容「要找學生，問娟姊；要辦活動，找娟姊」。

校長江耀淇表示，老師對學生無私奉獻，職員工更是校務重要的推手，教師節前夕，他特別要感謝每位對學生和學校默默付出的教職員。

愛心 媽祖 教師節

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