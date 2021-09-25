快滿10周不知疫苗在哪裡 彰化教師團體籲再造冊施打

「我們需要疫苗。」彰化縣教師職業工會今天舉辦今年度SUPER教師獎頒獎典禮，教師向縣長王惠美反映，希望比照注射第一劑疫苗的作業方式，由各校造冊注射第二劑疫苗。王惠美回答說，中央規定一律到1922平台登記預約。彰化縣教師職業工會決定找4名縣籍立法委員向中央陳情。

彰化縣教師職業工會在會中，提到今年新冠肺炎防疫第三級警戒期間，學生在家上課，偏鄉學生因無家用電腦、筆電，手機無線通訊訊號不理想，仍需到校上課，因疫情變化難測，建議縣政府趕快添購相關設備發給偏鄉學校，以防不時之需。王惠美表示，這件事列入縣政府優先採購事項。

教師又提到，國中小教師注射第一劑疫苗，將陸續到10月中上旬屆滿10周，應該要注射第二劑使防護力完整，政府規定收到簡訊通知可預約登記第二劑才能到1922平台登記，登記後再等通知注射日期，這樣等下去，恐怕第一劑防護力下降，對老師和學生都不好。

王惠美說，中央規定民眾要注射疫苗，須到1922平台登記預約，現在疫苗數量不足，彰化縣當然也不夠，無法為國中小學教師全面施打，請老師依規定到平台預約。

彰化縣教師職業工會表示，地方政府聽命於中央，工會將找監督中央的立法委員出手幫忙，請4名當籍立委向中央請命，讓學校比照申請注射第一劑疫苗的作業模式，為教師造冊作為注射依據。

今天彰化縣110年度SUPER教師獎頒獎典禮，彰化縣教師職業工會理事長方仁瑞邀請縣長王惠美頒獎，表揚SUPER教師全國首獎有國小組—平和國小教師羅詩意、國中組—彰安國中教師侯松男、高中職組—私立達德商工教師許世宗；評審團特別獎王功國小教師許甄華、鹿鳴國中教師呂慧君；Special教師獎教師信義國中小莊典亮、大同國中教師陳蕾如、彰化特殊教育學校教師林慧珍。

王惠美表示，SUPER教師獎可說是教師界的奧斯卡金像獎，這次共8位老師獲獎，3位勇奪全國首獎，俗話說「良師興國」，得獎老師不論創意、耐心及愛心，各方面都有獨到之處，在他們得獎背後，還是有非常多努力的付出，相信透過不斷的發掘更多的優秀老師，變成一個良性循環，彰化的學習力將使得彰化更進步，培育出更多人才。

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