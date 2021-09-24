影／長髮女生變「貞子」 科學園遊會寓教於樂

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聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣政府與國立台灣科學教育館上午在縣立體育場辦理科學教育園遊會，安排至少20個科學闖關遊戲攤位讓國中小學生體驗。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府與國立台灣科學教育館上午在縣立體育場辦理科學教育園遊會，安排至少20個科學闖關遊戲攤位讓國中小學生體驗。記者胡蓬生／攝影

「哇！飛起來了」苗栗縣政府與國立台灣科學教育館上午在縣立體育場辦理科學教育園遊會，安排至少20個科學闖關遊戲攤位讓國中小學生體驗，並從中理解科學原理和樂趣，孩子們在攤位前逐一操作、體驗，不時發出驚嘆聲，苗栗縣長徐耀昌希望未來能定期舉辦類似的優質科教活動，啟發學生探索科學的興趣。

台灣科學教育館協助苗栗縣推廣科學教育，9月1 日起先後在縣內40所國中、小學提供定點科教巡迴車參觀及科教活動，今天並與縣府共同舉辦科學教育園遊會。

徐耀昌、議長鍾東錦、科學教育館長劉火欽、清大教授戴明鳳、縣議員楊明燁、余文忠、教育處長邱廷岳等人共同為科學教育園遊會揭幕，除了科教館提供的「3D低碳行動電影院」、「科學巡迴車」，清大跨領域科學教育中心、達德能源環境教育中心及苗栗縣14所國中小學也設置20個闖關遊戲攤位，內容包括數學、物理、生物、化學、科技，關闖還有紀念品可拿，讓參與的學生體驗生活中的科學樂趣。

3D低碳行動電影院播放帕恰瑪瑪影片介紹台灣原生植物，科學巡迴車展示24件物理學展品提供體驗，清大跨領域科教中心的「靜電大觀園」、「翻滾吧~圓、球、環、盤」、「平衡之道定靜安慮得」、「衝！衝！衝！自走車大進擊」，達德能源環境教育中心的「風扇玩很大」，內容深具科學、趣味與創意性，吸引學生體驗。

苗栗縣政府與國立台灣科學教育館上午在縣立體育場辦理科學教育園遊會，安排至少20個科學闖關遊戲攤位讓國中小學生體驗。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府與國立台灣科學教育館上午在縣立體育場辦理科學教育園遊會，安排至少20個科學闖關遊戲攤位讓國中小學生體驗。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府與國立台灣科學教育館上午在縣立體育場辦科學教育園遊會，長髮女生在金屬球前體驗靜電的吸引力。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府與國立台灣科學教育館上午在縣立體育場辦科學教育園遊會，長髮女生在金屬球前體驗靜電的吸引力。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府與國立台灣科學教育館上午在縣立體育場辦理科學教育園遊會，安排至少20個科學闖關遊戲攤位讓國中小學生體驗。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府與國立台灣科學教育館上午在縣立體育場辦理科學教育園遊會，安排至少20個科學闖關遊戲攤位讓國中小學生體驗。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府與國立台灣科學教育館上午在縣立體育場辦理科學教育園遊會，安排至少20個科學闖關遊戲攤位讓國中小學生體驗。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府與國立台灣科學教育館上午在縣立體育場辦理科學教育園遊會，安排至少20個科學闖關遊戲攤位讓國中小學生體驗。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府與國立台灣科學教育館上午在縣立體育場辦理科學教育園遊會，安排至少20個科學闖關遊戲攤位讓國中小學生體驗。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府與國立台灣科學教育館上午在縣立體育場辦理科學教育園遊會，安排至少20個科學闖關遊戲攤位讓國中小學生體驗。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府與國立台灣科學教育館上午在縣立體育場辦理科學教育園遊會，安排至少20個科學闖關遊戲攤位讓國中小學生體驗。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府與國立台灣科學教育館上午在縣立體育場辦理科學教育園遊會，安排至少20個科學闖關遊戲攤位讓國中小學生體驗。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣 清大 徐耀昌

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