快訊

買台股 vs. 勞退基金分紅…誰賺得多？10年績效比一比

五倍券數位綁定可後悔？唐鳳：目前沒規劃取消或轉移

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雲林昨千餘學生首打BNT 今天近半數人請假、2人送醫

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林校園BNT接種，昨天完成第一波千餘學生施打，今天近700人出現不適症狀請假。記者蔡維斌／攝影
雲林校園BNT接種，昨天完成第一波千餘學生施打，今天近700人出現不適症狀請假。記者蔡維斌／攝影

雲林縣校園BNT昨天開打，第一波3所國高中包括正心高中、崙背國中、林內國中共計1556名學生登記，昨天共有1539人接種，接種率99%，其中39位暈針，6位不適回家觀察，1位過敏。林內國中有兩人身體不適，送醫處理後已無大礙，回家休息觀察中。

林內國中施打139人，現場醫師評估6人不宜打，另外3人變更意願不打，昨天施打完後，今天共有57請疫苗假，正心中學施打973人，現場醫生評估6人不宜打，今天則有442人請假，崙背國中施打427人，只1人不宜施打，1人改變意願，今天則有兩百人請假，所以3校合計請假人數699人，約只占施打人數一半。

昨天施打的學生多半出現手臂腫痛、頭昏、頭痛、疲倦、身體酸痛等症狀，休息後均無礙，其中只有林內國中一名施打完的學生，昨晚出現發燒症狀，經送醫服用退燒藥已無大礙，另有一人則在今天要上學時，出現頭痛、呼吸急促、喘不過氣的感覺，家長送竹山秀傳醫院急診，經抽血檢查，打點滴，校方也到現場關心後，目前已無大礙，兩人都出院休息中。

雲林校園BNT接種，昨天完成第一波千餘學生施打，今天近700人出現不適症狀請假。記者蔡維斌／攝影
雲林校園BNT接種，昨天完成第一波千餘學生施打，今天近700人出現不適症狀請假。記者蔡維斌／攝影

頭痛 發燒 疫苗

延伸閱讀

雲林參天宮普發1000元助學金 全鄉983名學生受惠

雲林排球好手不外流 北港高中成立第一支女排隊

南投校園接種BNT 1女高中生暈針四肢癱軟 多人想吐無礙

雲林某職校老師請長假休養 今竟陳屍學校廁所

相關新聞

雲林昨千餘學生首打BNT 今天近半數人請假、2人送醫

雲林縣校園BNT昨天開打，第一波3所國高中包括正心高中、崙背國中、林內國中共計1556名學生登記，昨天共有1539人接種...

雲林排球好手不外流 北港高中成立第一支女排隊

雲林縣多年來培養許多國小排球好手，但金牌球隊選手外流嚴重成為地方憾事，繼北港建國國中成立女排隊締造全國佳績之後，北港高中...

泰北高中今簽署MOU 首創台、法共同學習生活圈

北市推動雙語課程學校，泰北高中今宣布與台北法國學校家長協會今日簽署MOU，促成「台、法教育合作案」，泰北高中表示，藉由本...

外埔小白宮獲3萬元童書資金 愛看書的孩子笑了

外埔圖書分館外觀採白色主體建築，贏得「外埔小白宮」美譽，今年7月開館深受市民歡迎，礙於藏書與人力有限，傍晚5點半即閉館。...

還以為進錯教室 台南校園視聽教室優質化如電影院

台南市教育局優質視聽教室設備及空間環境，去年底獲教育部補助1億3000萬元，對155所國中小進行視聽教室優化計畫，前已有...

高雄祭孔取消佾樂生及觀禮 推線上祭孔知識挑戰隨堂考

高雄市立歷史博物館表示，受疫情影響，今年「高雄市紀念大成至聖先師孔子誕辰2571周年釋奠典禮」，取消師生參與及民眾觀禮儀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。