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雲林昨千餘學生首打BNT 今天近半數人請假、2人送醫
雲林縣校園BNT昨天開打，第一波3所國高中包括正心高中、崙背國中、林內國中共計1556名學生登記，昨天共有1539人接種，接種率99%，其中39位暈針，6位不適回家觀察，1位過敏。林內國中有兩人身體不適，送醫處理後已無大礙，回家休息觀察中。
林內國中施打139人，現場醫師評估6人不宜打，另外3人變更意願不打，昨天施打完後，今天共有57請疫苗假，正心中學施打973人，現場醫生評估6人不宜打，今天則有442人請假，崙背國中施打427人，只1人不宜施打，1人改變意願，今天則有兩百人請假，所以3校合計請假人數699人，約只占施打人數一半。
昨天施打的學生多半出現手臂腫痛、頭昏、頭痛、疲倦、身體酸痛等症狀，休息後均無礙，其中只有林內國中一名施打完的學生，昨晚出現發燒症狀，經送醫服用退燒藥已無大礙，另有一人則在今天要上學時，出現頭痛、呼吸急促、喘不過氣的感覺，家長送竹山秀傳醫院急診，經抽血檢查，打點滴，校方也到現場關心後，目前已無大礙，兩人都出院休息中。
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