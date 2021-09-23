還以為進錯教室 台南校園視聽教室優質化如電影院

台南市教育局優質視聽教室設備及空間環境，去年底獲教育部補助1億3000萬元，對155所國中小進行視聽教室優化計畫，前已有95%完成優化，預計11月全數完工。市長黃偉哲表示，改善後的視聽教室品質與設備有感升級，提供視聽教學新體驗，營造舒適優質的學習及集會環境。

教育局表示，建置完成的教室可有效運用視聽媒體器材進行教學，並可作為校內展演及集會，朝向多功能教室方向運作。教室內具備媒體播放、觸控智慧電視、桌椅、音響照明、空調設備等，有效改善以往視聽教室設備及環境老舊的問題，提升學習環境並強化教學效能。

下營區賀建國小視聽教室有別於一般空間配置，採移動式彈性設計，桌椅可依需求進行擺設，並增加周邊收納空間，有效收納不使用的桌椅，達到空間多功能利用，表演藝術等活動課程可在此進行。

白河區竹門國小優化後的視聽教室同樣採移動式彈性空間配置，桌椅可折疊可收起，擺放可依人數進行調配，組合式桌子也可依情況擺成橢圓形會議桌或圓形討論桌。淨空後的空間可作為音樂教室及韻律教室使用，並利用高櫃收納教學及設備等物件，很適合小校多樣化的空間運用。

億載國小視聽教室進行音響、地板、座椅及空調系統等設備更新，並設置固態光源雷射投影設備，兼顧視聽教室整體環境美學考量；藉由座椅顏色搭配，營造沉穩明亮的視覺空間，提供劇院級視聽享受，可作為教學、展演、會議及研習等多功能場地使用。

歸仁區文化國小視聽教室，有200吋的LED顯示牆，高彩度解析的顯示幕，大幅提升觀賞的舒適度，成為視聽教室的特色。加上座椅、空調系統及遮光窗簾的更新，搭配木地板，讓整體視聽教室環境增添舒適及科技感。

教育局長鄭新輝表示，藉由視聽教室優化計畫，將視聽教室朝多功能使用方向邁進，搭配全區無線網路空間，賦予教學及行政多元彈性的應用，並結合數位科技，展現全新教學面貌。 台南市教育局將學校視聽教室優質化如電影院，營造舒適優質的學習及集會環境。圖／南市教育局提供

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