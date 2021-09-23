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高雄祭孔取消佾樂生及觀禮 推線上祭孔知識挑戰隨堂考

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
因應新冠肺炎，今年左營孔子廟祭孔典禮將取消佾樂生及民眾觀禮，由高史博人員擔任執事者。圖／高雄市歷史博物館提供
因應新冠肺炎，今年左營孔子廟祭孔典禮將取消佾樂生及民眾觀禮，由高史博人員擔任執事者。圖／高雄市歷史博物館提供

高雄市立歷史博物館表示，受疫情影響，今年「高雄市紀念大成至聖先師孔子誕辰2571周年釋奠典禮」，取消師生參與及民眾觀禮儀程，推出「『尼』最棒！祭孔知識隨堂考」線上祭孔祈福活動　http://tmcck.khm.org.tw/　。民眾只要完成祭孔小知識並參與線上祈福，即可憑活動畫面至左營孔廟服務台兌換一組「步步高升祈福禮」，包含智慧糕及智慧毛筆，每日限量100組，兌換時間自即日起至10月3日，9月27日休館日不提供兌換。

位於蓮池潭畔的左營孔子廟，每年9月28日孔子誕辰紀念日，都邀集高雄在地師生擔任佾生、樂生，依循明代禮制參與完成釋奠典禮，許多民眾都會來觀禮，成為全台最富特色的祭孔儀節之一。

今年受新冠肺炎疫情影響，高雄市立歷史博物館將調整「高雄市紀念大成至聖先師孔子誕辰2571周年釋奠典禮」方式，取消師生參與及民眾觀禮儀程，另外推出「『尼』最棒！祭孔知識隨堂考」線上祭孔祈福活動。

高史博表示，線上「『尼』最棒！祭孔知識隨堂考」，共分為「建築」、「人物」、「禮器」、「樂器」四大主題，讓民眾了解祭孔大典的小知識。例如：左營孔子廟建築是仿宋代山東曲阜孔廟配置格局而成，依循古禮辦理釋奠典禮時，佾生、樂生、禮生各司其職，身著的禮服及手持的禮器都有不同涵義，民眾可透過各大主題進一步認識祭孔大典的特色。

高史博表示，今年因為疫情關係，左營祭孔大典不開放觀眾入場，將由高史博人員擔任典禮執事者，儀程相關影片會上傳至左營孔子廟官方網站。線上祭孔活動相關資訊可至左營孔廟官網　http://kctoc.khm.org.tw/　，或臉書搜尋「高雄市左營孔廟」粉絲專頁。

完成高雄線上祭孔活動，可憑活動網頁至「左營孔子廟」大成門服務台兌換「步步高升祈福禮」，裡頭有智慧糕及智慧毛筆。圖／高雄市歷史博物館提供
完成高雄線上祭孔活動，可憑活動網頁至「左營孔子廟」大成門服務台兌換「步步高升祈福禮」，裡頭有智慧糕及智慧毛筆。圖／高雄市歷史博物館提供

孔子 高雄市 孔廟

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