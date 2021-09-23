創新英文教學讓學生會考奪佳績 她也獲今年師鐸獎

新北今頒發110年師鐸獎表揚6位教師，有同學視訊感謝福和國中教師施妙旻，在創新教學下，英文變得活潑有趣，讓他如願拿到高分；施妙旻說，英文教學是要讓學生活用，因此她邀集跨領域教師設計相關知識課程，還帶同學戶外教學，讓同學在學習上能融會貫通真正吸收。

新北教育局今表揚110年師鐸獎6名教師，現場教師除分享私房溫馨故事，學生們還視訊連線回憶過往並表達感謝，讓不少得獎教師都紅了眼眶。教育局長張明文表示，師鐸獎是教育界的最高榮耀，很感謝老師們對教育的付出與奉獻。

施妙旻從事創新教學設計20多年，將英文學習變得活潑有趣，比如他們英文課上到有一章節是「珊瑚白化」，她就邀集國文、生物及美術老師進行跨領域合作，幫學生上一系列有關珊瑚白化課程，並於課程結束後進行成果報告。

施妙旻還說，不過她認為這樣仍不夠，還帶學生到龍洞校外教學，親眼見證及了解珊瑚白化情形，她強調，英文教學是要讓學生活用，了解到課程主題背後的相關知識，融會貫通後變成自己所學的東西並表達出來。

施妙旻提到，創新教學課程有不少老師加入團隊，他們也運用平板將數位學習發揮到極致，包含教材閱讀及分享、互動課程遊戲等，另外最特別是上面的數位學習社群平台，讓同學們在上面能分享彼此所學及學習點滴，讓數位學習不只是教學，更紀錄了生活。

被施妙旻教過的松山高中同學鄭博謙，也在表揚活動上以影片現身，回憶之前老師教他用iPad製作名人演講心得報告，讓他更愛英文，甚至在會考中英文科拿到滿分，如願考上理想的高中。

另外，這次師鐸獎中還有五名教師也都有不少感人事蹟。莒光國小校長邱承宗服務逾40年於今年退休，同仁集合了校長「得獎10篇」名言送給他。淡水國小老師郭炎煌老師致力於藝術教育，將淡水之美帶進孩子教育。大豐國小老師林曉筠教授音樂，還曾與學生一起出國表演，師生約定未來要再次出國表演。

達觀國中小老師吳自輝，為輔導特殊情況的學生學習，每天不畏路途遙遠開著載同學上下學。瑞芳高工老師趙雅靜常用溫暖聲音訴說「你可以的，努力一點就有了」，同學因這句鼓勵考上心中理想大學。 施妙旻從事創新教學設計20多年，將英文學習變得活潑有趣，並運用平板將數位學習發揮到極致。記者李成蔭／攝影 新北教育局今表揚110年師鐸獎6名教師，教育局長張明文表示，師鐸獎是教育界的最高榮耀，很感謝老師們對教育的付出與奉獻。記者李成蔭／攝影

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