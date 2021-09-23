新北110年師鐸獎表揚 學生視訊獻驚喜讓教師紅了眼眶

新北今頒發110年師鐸獎表揚6位教師，現場也連線同學獻上祝福，讓獲獎教師相當感動。從達觀國中小畢業的學生陳忠信，也特別視訊感謝，達觀國中小老師吳自輝為輔導他的學習，不畏路途遙遠載他上下學，而他為不讓老師失望，也開始回到上學的常軌。

新北教育局今舉辦110年師鐸獎教師「愛的連線疫齊打拚」表揚活動，邀請6名師鐸獎得獎教師到現場分享私房溫馨故事，學生們還視訊連線回憶過往並表達感謝，不少得獎教師都紅了眼眶，場面相當感人。

達觀國中小老師吳自輝與已畢業同學陳忠信視訊，陳忠信回憶自己國中時和幾個同學家裡離學校比較遠，學務主任吳自輝每天不畏三峽到新店的路途遙遠，開著車載他們來回學校，讓他相當感動，自己也因為主任的用心開始回到上學的常軌。

吳自輝表示，陳忠信因為父母工作較晚，所以常放了學就亂跑，還因此認識些壞朋友，出現頂撞師長的狀況，但他後來發現陳忠信其實是個願意接受改正且孝順的孩子，所以持續用愛心及耐心來感化，陳忠信也因此開始努力「不希望讓主任失望」。

莒光國小邱承宗校長服務逾40年於今年退休，過去和校長一起為教育打拚的學校同仁集合了「得獎10篇」的10句校長勉勵名言要送給他。

淡水國小郭炎煌老師致力於藝術教育，過去還與已退休10年的林元紅校長帶領學生為施乾文化廣場設置公共藝術，將淡水之美帶進孩子教育。

大豐國小林曉筠老師擔任音樂老師，9年級的薛元淳同學，將自己與老師一起到澳洲布里斯本國際藝術節演出台灣音樂的回憶拍成影片，約定未來要一起再到國外交流音樂。

福和國中施妙旻老師擅長多元的英文教學，剛考上松山高中的鄭博謙同學現身影片，回憶之前老師教他用iPad製作名人演講心得報告，讓他更愛英文，甚至在會考中英文科拿到滿分，如願考上理想高中。

瑞芳高工趙雅靜老師曾經教過的陳宇其同學現身影片，用溫暖的聲音訴說老師名言「你可以的，努力一點就有了」。他表示因為這句話的鼓勵，讓自己考上心中理想大學，這次主動邀集老師教過的學生們一起恭賀老師榮獲師鐸獎，也讓趙雅靜當場感動到紅了眼眶。

教育局長張明文表示，師鐸獎是教育界的最高榮耀，很感謝老師們對教育的付出與奉獻，今日也特別邀請復興商工速寫隊為得獎教師量身打造Q版人物像拼圖，象徵新北師鐸獎教師不斷在教育現場帶著孩子「拚夢想、拚未來、拚教育」。 新北教育局今舉辦110年師鐸獎教師「愛的連線疫齊打拚」表揚活動，邀請6名師鐸獎得獎教師到現場分享私房溫馨故事。記者李成蔭／攝影 從達觀國中小畢業的學生陳忠信（中），也特別視訊感謝，達觀國中小老師吳自輝（左）為輔導他的學習，不畏路途遙遠載他上下學，而他為不讓老師失望，也開始回到上學的常軌。圖右為教育局長張明文。記者李成蔭／攝影

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