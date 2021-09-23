彰化BNT開打！學生下意識這動作 醫護連忙阻：千萬不要!

彰化縣今天起為國、高中學生注射BNT疫苗，第一所注射學校在縣立田中高中（含國中部），學生事前接受衛教，很有秩序進入學生活動中心完成接種；盧姓學生表示，如果沒發燒，他不會請疫苗接種假，明天照常到校上課，未來兩周內也保持低強度活動。

彰化縣約九成六家長同意子女注射BNT疫苗，但有醫師表示，不少家長詢問注射副作用，還說先簽署同意，到時候不注射也沒關係。彰化縣醫師公會理事長廖慶龍說，彰化縣家長同意比例僅次於桃園，是全國第二高，家長關心的問題應該是全國性，他認為為了孩子的健康和全民防疫，家長不至於簽署同意卻叫孩子不用注射。

彰化縣長王惠美一早到田中高中學生活動中心察看接種情形，支援今天工作的田中仁和醫院、田中鎮衛生所與彰化縣醫師公會醫護，在活動中心忙著診察生理狀況、注射、留觀等工作。彰化縣醫師公會顧問蔡明忠說，護理人員把每瓶BNT各分抽為6支針劑，高中部學生先注射，接著是國中部學生。上午高中部學生注射後，都表示注射部位有一點「痛痛」，其餘無異狀。有些學生下意識揉注射部位，醫護連忙提醒「別揉」。

陳姓學生表示，爸爸和媽媽都贊成她注射疫苗，沒擔心太多，萬一真的會怎樣，她「順其自然」。盧姓學生就讀體育班，他說，學校通知可以請3天疫苗假，從星期五到星期日，可是他如果沒發燒，可以上車來校，他不會請假，星期五將照常到校上課，反正只上一天，沒必要為了請疫苗假而放棄一天學習。

縣長王惠美再度提醒學生，注射之後要「卡惦腳（惦是安靜的意思，不要到處亂跑）」多喝水，不是「灌土猴（灌蟋蟀），避免劇烈運動，照樣把口罩戴好戴滿。

田中高中的高中部學生330人，307人願意注射BNT，國中部學生765人，705人願意注射BNT，全體同意注射率約93%。學校人員表示，沒同意的家長約個位數，沒簽署同意的表明要到醫療院所注射。

縣長王惠美說，今天是彰化縣國高中學生第一天注射BNT，跟過去成人快打站的作業不一樣，醫護還在熟悉，因此彰化縣今天安排包括縣立田中高中等4所學校注射，後續210所國高中一定會在10月8日前打完。

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