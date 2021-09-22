屏中五虎中飾演斯卡羅朱雷返母校 傳承「屏中魂」信念
2014年屏東高中「五虎」寫下HBL亞軍傳奇，事隔多年，5人令人感動的籃球員各自在不同軌道發展，屏中五虎之一張瑋帆，在斯卡羅戲劇中飾演朱雷角色，在演藝圈發展，另名五虎鄭德維，則在職籃高雄鋼鐵人隊成為籃球運動員，今天兩人回到母校拜訪校長陳國祥，也勉勵學弟們，陳國祥說，當年屏中五虎的精神延續至今，傳承給學生們「屏中魂」的信念，凡事堅持到底。
電視劇「斯卡羅」已經完結篇，飾演朱雷的張瑋帆，曾是屏東高中籃球隊「五虎」之一，他今與當年一起在籃球場拚命隊員、現在加入高雄鋼鐵人球員鄭德維，與現任高雄鋼鐵人助理教練校友洪啟超，回到母校拜訪，學校安排10名學生與學長們近距離接觸。
張瑋帆有排灣族與阿美族血統，他從籃球場轉換演藝圈發展，打球造成許多運動傷害，限制他在場上發展，轉換跑道，參與斯卡羅演出後，他說，以前對原民文化、族語不是很了解，接演這部戲後，讓他更重視原民文化。
校長陳國祥說，當年鄭德維是社會組自強班學生，對打球很有興趣，鄭德維當年跟媽媽協議好，成績維持才能繼續打球，鄭德維今也跟學弟分享，對事情要有計畫、設定目標，碰到困難問題設法解決。
陳國祥說，張瑋帆跟學弟分享，雖然是體育班籃球隊，但高一時沒有選進比賽隊伍，他告訴自己要給自己拚搏的機會，不能因為沒選上就放棄，到後來他成為五虎將成員。
陳國祥說，從屏中五虎身上看到學生們傳承「屏中魂」的信念，凡事堅持到底精神、無價。
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