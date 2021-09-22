嘉縣校園BNT明開打 逾千人不同意、拒打率6.67%。

嘉義縣校園ＢＮＴ疫苗，明天優先從10所高國中開打，施打列冊總人數1萬6573人；同意施打者1萬5468人，同意施打率93.33%；不同意施打人數1105人，不同意施打率6.67%。

縣府授權各校，因應學生疫苗施打，課務作彈性調整，如部分學校決定，在疫苗施打當日全校暫停第8節輔導課，以及請教師同仁調整課程內容等，並以靜態課程為主，尊重不同意施打家長學生意願，呼籲孩子，打完疫苗多補充水分，避免喝茶或是刺激性飲料，多休息，2周內避免劇烈運動，降低不良副作用發生。

「守護我們的孩子，就是守護台灣未來的競爭力」，縣長翁章梁說，BNT疫苗是目前唯一適合18歲以下青少年施打的疫苗，疫苗接種不具強迫性，可視自身需求及個人意願，自由選擇接種與否

雖然極低比例青少年施打後，可能有心肌炎的副作用，但整體而言仍是利大於弊。翁章梁感謝所有願意讓孩子施打疫苗的父母親，因為唯有提升學生群體的保護力，孩子才能在校園裡正常活動，課堂的學習與教學才能更多元、更有成效。

因應校園防疫，此次疫苗施打以家長不陪同為原則。疫苗施打當天，已請各校組成關懷小組，佈置友善接種環境，對學生進行衛教宣導說明接種程序、評估學生的身體狀況，也會留意每個孩子的情緒並適時予以安撫，接種後留觀休息1分鐘，沒有不良反應才會讓學生回到教室，並由任課教師持續關心學生注射後的身體狀況。

施打疫苗後，身體若有不適可依規定申請疫苗假，疫苗假以3天為原則，必要時得以申請延長，疫苗假期間所有請假不會列入缺席紀錄。縣府說，防疫三級各校停課，為了停課不停學，縣府推動線上教學，若學生要個別停課，或有班級停課，可採同步或非同步線上教學的方式，讓孩子的學習不會因此中斷。

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