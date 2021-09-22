南市大同國小河川上的「鳥巢守護者」 國際大賽奪冠

「2021年do your:bit全球青少年挑戰賽」揭曉，台南市大同國小學生陳可忻、劉子晴、鄭承恩的「鳥巢守護者」作品，在40多國，二千多件作品中脫穎而出，勇奪亞太區冠軍。學生面對極端氣候想出保護水岸邊鳥類棲地的好辦法。

大同國小校長李素珍表示，「do your:bit全球挑戰賽」是BBCmicro: bit旗下唯一官方賽事，為BBC micro:bit教育基金會、英國文化協會、聯合國兒童基金會共同舉辦，參加對象為全球所有8至18歲的青少年，以Microbit為核心，結合感測器等元件，使用Makecode或Kittenblock撰寫程式，發揮自己獨到創意和想法，製作解決SDGs全球永續發展目標的創意競賽。

「鳥巢守護者」的作品發想以聯合國的全球永續發展目標的目標13「完備減緩調適行動，以因應氣候變遷及其影響」為問題解決的主題，發現因為氣候變遷讓台灣常常出現急降雨的現象，讓水岸邊依賴河川維生的鳥類，因為河水暴漲淹到築巢的位置，面臨棲地破壞及鳥巢被沖走的危機，也造成許多鳥類生命喪失。學生發想，製造安全的浮島，讓鳥類可以在上面築巢，在河水暴漲時可移到安全的區域。

鳥巢守護者的設置地點位於學校社區的竹溪，學生在岸邊安裝水位感測器和伺服馬達，伺服馬達上有繩索會連結鳥巢守護者主體。平常鳥巢守護者會漂浮在河面，暴雨來時，水位感測器感應到水漲到一定的高度時，就發送訊號，透過太陽能啟動馬達回收繩索，把鳥巢守護者拉回岸邊比較安全的遮蔽處。

「我們每位組員發揮各自的專長，一起完成這個作品，讓我體驗團隊合作的重要性。」學生陳可忻說。劉子晴表示，欣喜努力沒白費，希望社區的河川有更多鳥類來棲息，大家一起來保護生態環境，讓社區變得更完善、更美麗。鄭承恩說，關心世界和社區所面臨的問題是很重要的事，「我覺得將科技運用在生活中解決問題，不是很困難的事情。」

指導老師李淑薇說，因為疫情的關係，必須以遠距教學進行小組討論和共作，難度比想像中高。但學生在過程中展現對家鄉的認同與關注，運用科技結合創意去完成改善家鄉河川生態的設施，讓世界看到台灣孩子的能量，這是非常寶貴的經驗。 台南市大同國小學生以「鳥巢守護者」作品參加「do your:bit」全球青少年挑戰賽，獲得亞太區冠軍。圖／大同國小提供

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