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文藻27日全校實施分流 學號奇偶數單雙周實體上課

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
文藻外語大學通知學生，9月27日起將採全校分流實體上課措施，實施學生學號「奇、偶數」分流入校上課。讀者提供
文藻外語大學通知學生，9月27日起將採全校分流實體上課措施，實施學生學號「奇、偶數」分流入校上課。讀者提供

文藻外語大學通知學生，9月27日起將採全校分流實體上課措施，實施學生學號奇、偶數分流入校上課，就是單數周奇數學號學生回校上課、偶數學號學生線上上課；雙數周則是偶數學號學生回校上課，奇數學號學生回校上課、奇數學號學生線上上課。

文藻表示，學校仍將隨時依據流行疫情指揮中心的指引規範，調整校園防疫措施，維護全校師生健康，並兼顧教學品質。因文藻的教室都不大，較適合的是室內維持40人以下，但學校各系開設的1千多門課，課程人數幾乎都超過40人，為了讓學師生能保持安全社教距離，所以決定實施依學號「奇、偶數」單雙周分流實體上課。

校方表示，依過去線上授課經驗，加上硬體設備，教師也都已具備混成教學能力，讓課堂上與不在課堂上的學生同步上課。9月27日星期一是單數周，所以是奇數學號學生到校上課，偶數學號學生線上上課。

文藻學生會也針對這項全校分流實體上課，對學生做意見調查。丁同學說，文藻的線上授課已很上軌道，這次要學號「奇、偶數」分流入校上課，因大學多是學生各自選課，若以學號單、雙數來分流實體上課，課堂與線上人數還是有傾斜的可能發生，有的多、有的少。且有些課程如專題製作等，是以學生分組方式進行，若同組學生有的到校、有的在家上課，同組討論與教師指導反而事倍功半，也怕會影響到同間教室的其他人。

文藻表示，學校實施學號「奇、偶數」單雙周分流實體上課，是以符合中央防疫指引規範為前提。同學的顧慮，學校會請教師再依特殊情形彈性安排。

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