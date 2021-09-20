花蓮崇德國小校長室有娃娃機 表現優良能免費玩

花蓮秀林鄉崇德國小為偏鄉學校，學習資源不足，為鼓勵學生向上學習，校方購買1台2手夾娃娃機台，放在校長室，只要是師長推薦的學童，即可免費夾取，用另類的獎勵方式，增加孩童學習的動力。崇德國小也開設原住民織布、舞蹈、射箭及足球隊，提升學生發展機會。

崇德國小108位學生中，就有105位是太魯閣族，校長謝易成表示，偏鄉不但學習資源較不足，還有不少弱勢家庭因隔代教養或父母離異，對於求學總是興致缺缺。

謝易成說，聽聞經營夾娃娃機店的友人提及，受疫情影響，許多人被迫暫停營業，決定出售機台，加上家中有娃娃可當作獎勵，因此，他以不到1萬元的費用，買了1台娃娃機，放在校長室內，只要學業有進步，獲得師長推薦，都可以免費使用夾娃娃機，直到成功夾到娃娃為止。

另外，崇德國小為提供更多學習機會，除了原住民織布、舞蹈及射箭班外，在企業贊助下，成立足球隊，藉由團體訓練，給予孩子培養興趣，甚至升學的機會。

謝易成表示，若足球踢得好，男生國中能進入美崙、化仁國中，有機會到花蓮高中、花蓮高農繼續訓練，未來甚至能踢進國家隊；女生則是可以選擇秀林、光復國中，高中前往花蓮縣立體育高中、光復高職，甚至進入花蓮球隊木蘭隊，完成孩子的夢想。

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