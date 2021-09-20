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中央補助3億多元 基市51所校舍更耐震 同步拉皮更美觀

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市政府爭取中央補助施作校舍耐震補強工程，配合外牆拉皮、窗框更新等工項，改善校園景觀。圖／基隆市政府提供
基隆市政府爭取中央補助施作校舍耐震補強工程，配合外牆拉皮、窗框更新等工項，改善校園景觀。圖／基隆市政府提供

基隆市政府向中央爭取補助經費，逐年補強耐震係數小於1的校舍。過去5年已投入近2億7000萬元在44校施工，明年又爭取到4000多萬元，為剩餘7校校舍施作耐震補強工程。市府教育處說，施工時會搭配外牆拉皮整修、窗框更新等工項，同步改善學校建築景觀。

教育部國教署評估2000年以前興建的國中小校舍耐震能力，並依評估結果，自2009年起分階段辦理校舍結構補強及拆除重建工程，確保耐震容量與耐震需求的比值（CDR值）大於1，地震來時較不致倒塌或嚴重受損。

教育處長林祝里說，2017年到2019年間有29所學校施作補強工程，經費共1億3249萬2671元。去年和今年再改善15所學校校舍，經費為1億3533萬2639元。明年爭取到4523萬7543元，預計今年底前發包七堵、八斗、五堵、信義、復興、瑪陵、長樂國小校舍補強工程，明年寒假起陸續施工，提供師生安全無虞的學習環境。

林祝里表示，學校校舍施作耐震補強工程前，學校會與建築師討論校舍耐震能力、視覺景觀等整體需求，決定施作擴柱、裂縫灌注、混凝土剝落與鋼筋鏽蝕修復、混凝土結構滲水白華修復及油漆粉刷等工法，並搭配外牆拉皮整修、窗框更新等工項，同步改善學校建物外觀。

以暖江國小為例，B棟校舍施工時，也把教室舊窗戶室改為玻璃百葉，提升通風對流效果，加強散熱。安樂高中活動中心同時進行油漆粉刷及鋁窗、磁磚翻新。深美國小則藉補強工程，調整教學區開窗方式及位置，加強空氣對流。

基隆市政府爭取中央補助施作校舍耐震補強工程，配合外牆拉皮、窗框更新等工項，改善校園景觀。圖／基隆市政府提供
基隆市政府爭取中央補助施作校舍耐震補強工程，配合外牆拉皮、窗框更新等工項，改善校園景觀。圖／基隆市政府提供
基隆市政府爭取中央補助施作校舍耐震補強工程，配合外牆拉皮、窗框更新等工項，改善校園景觀。圖／基隆市政府提供
基隆市政府爭取中央補助施作校舍耐震補強工程，配合外牆拉皮、窗框更新等工項，改善校園景觀。圖／基隆市政府提供
基隆市政府爭取中央補助施作校舍耐震補強工程，配合外牆拉皮、窗框更新等工項，改善校園景觀。圖／基隆市政府提供
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基隆市政府爭取中央補助施作校舍耐震補強工程，配合外牆拉皮、窗框更新等工項，改善校園景觀。圖／基隆市政府提供
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基隆市政府爭取中央補助施作校舍耐震補強工程，配合外牆拉皮、窗框更新等工項，改善校園景觀。圖／基隆市政府提供
基隆市政府爭取中央補助施作校舍耐震補強工程，配合外牆拉皮、窗框更新等工項，改善校園景觀。圖／基隆市政府提供

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