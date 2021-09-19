打造新品牌 新北推鶯歌大型裝置藝術「守望鶯歌」

新北市政府推動城市新美學，以鶯歌在地特色概念打造大型裝置藝術「守望鶯歌」，這隻6米高的大鳥設置後，成為鶯歌文化新地標。市府將開放廠商來申請商標授權，製作文創商品，為自家產品注入全新能量。民代認為，這筆回饋金應使用再三鶯文創發展上；新北市經發局表示，回饋方式會由廠商提案，並予以尊重，目前已有2家提出申請，但尚未決定是否執行。

新北市計畫在未來10年以大漢溪為界，於溪南推動「三鶯文創整合計畫」，將鶯歌打造成藝術埕，除了鶯歌老街牆面彩繪、設置新北市立美術館，還在年初於鶯歌陶瓷陶博館前廣場設置了大型藝術裝置「守望鶯歌」。

新北市經發局盼能將「守望鶯歌」品牌化，決定開放全國廠商提案，申請商標使用權，將大鳥結合自家商品，打造文創產品，而業者付給市府的回饋金將全數做為公益使用，使用方式也讓業者自行提案。

經發局指出，他們期望可以看見廠商提出新創、永續相關的產品內容，例如廢料做成的鶯歌裝置玩偶、節能夜光燈等。

新北市議員蘇泓欽指出，市府既然要將三鶯的招牌商品化，那經發局就應將回饋金用在三鶯文創上，專款專用，促進三峽、鶯歌的新創產業發展，別把錢放到自己口袋。

經發局說，目前回饋方式由廠商來提，權利金也可替換成商品、物品，會由廠商自行決定是否適合用在三鶯文創上面，市府會尊重廠商意見，但不管如何，回饋所得一定會全數用在公益性質，不會將錢落入市府口袋。

經發局說，該案5月11日已公告上網，歡迎有興趣的業者來申請，首次授權申請日期為4年，後續延展一次2年，希望能與廠商互利互惠。

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