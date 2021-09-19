民初最美才女 台韓音樂劇「徽因」重現「人間四月天」

台灣偶像劇始祖「人間四月天」，曾演出民初才女林徽音和徐志摩、梁思成之間的三角習題；而真實生活中，還有另一位才子—哲學家金岳霖，也默默愛慕著林徽音。由廣藝基金會與聯合文創聯合主辦的台韓合創音樂劇—廣藝劇場No.5「徽因」，將「人間四月天」詮釋的民初文壇故事主角從徐志摩改成林徽音，11月12至14日於台中國家歌劇院公演四場。

1999年播出後風靡兩岸，引發廣大迴響的電視劇《人間四月天》，全劇圍繞民國文人徐志摩與其生命中的三位女性，當中包括林徽因；「徽因」全劇的序幕，則是林徽因臨死前，寫信給生命中重要的四個人：人生啟蒙導師「金岳霖」、人生伴侶「梁思成」、靈感與創作的動力「徐志摩」，以及重要作家好友「冰心」。邀來南韓導演將民國才女林徽因與愛慕她的三個男人，交織出一段充滿詩、建築、藝術，愛與友情的生命故事搬上舞台。

台韓跨國合作由廣藝基金會攜手韓國知名劇場導演徐在亨，以及《英雄》、《與神同行-陽世篇》、《王世子失蹤事件》等韓國音樂劇名作的編劇韓雅凜（A-Reum），6月26-27日受邀於第15屆「大邱國際音樂劇節（DIMF）」展開首演，韓國觀眾不畏疫情座無虛席，掌聲、喝采聲久久不歇。

「徽因」的韓文版劇名是「Toward-活在未來的女子，徽因」，透過四封書信，運用22首原創歌曲，以音樂劇形式重新詮釋，林徽因充滿傳奇的生命故事。身處女性受壓抑的保守年代，林徽因卻似活在未來，其前衛的思想、對於永恆志業的追求，讓她在建築、藝術及文學方面留下深遠的成就。

「徽因」陣容邀集劇場、電視、電影等各路實力派高人氣演員，包括知名音樂劇演員陳品伶擔綱林徽因，偶像男團「Energy」的歌唱擔當蕭景鴻（阿弟）扮飾梁思成，出道選秀節目「超級星光大道」被封為「舞王」的周定緯飾演金岳霖，曾入圍金馬獎的實力派演員李杏扮演冰心，徐志摩一角則交由偶像劇新生代演員鍾政均。

●廣藝劇場No.5「徽因」11月12日至11月14日於台中國家歌劇院盛大演出，即日起至10月1日早鳥最低優惠75折起，購票請洽兩廳院OPENTIX售票系統、udn售票網（ https://tickets.udnfunlife.com/application/UTK02/UTK0201_.aspx?PRODUCT_ID=N1HGXUHF&kdid=A01 ）。 臺韓聯手跨國音樂劇《徽因》民初風華再現。圖／廣藝基金會提供

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