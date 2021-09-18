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新豐國小校長柯幸宜獲師鐸獎 30多年來上山下海服務

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新豐國小校長柯幸宜與學生們在校園合照，他還被學生稱呼為「校長爸爸」。圖／縣府提供
新豐國小校長柯幸宜與學生們在校園合照，他還被學生稱呼為「校長爸爸」。圖／縣府提供

30多年的教育工作經驗，一路從海拔1600公尺的尖石鄉新光國小，到濱海偏鄉的新豐國小，對於柯幸宜來說，學生才是最重要的，他也推動新竹縣的基層排球運動，讓新竹一掃排球沙漠之名，終於在今年獲得有台灣教育界奧斯卡獎的師鐸獎，獲獎感言他只希望「讓學校成為孩子進步、成長的地方」。

原是高雄人的柯幸宜，1991年剛從師專畢業分發後，就自願自願請調到山地特偏學校新光國小服務，自此讓他與新竹縣結下深厚情感，還在尖石鄉後山度過9年時間，一路從導師、主任、再當到校長。

在他在後山服務期間，積極推展原住民教育文化特色，成立石磊國小泰雅母語合唱團、射箭隊，還帶孩子到其他縣市比賽交流，將學校營造出大家庭的氛圍，把學生、老師當作家人親切地照顧，更常考慮到尖石交通不便，協助載送師生返校。

因為歷經921大地震，他發現有些學校建物實在老舊不安全，因此也爭取教育部計畫讓石磊、碧潭、中興國小的危險老舊校舍重建，就是希望學生成為學生們的避風港。

柯幸宜也擔任新竹縣體育會排球委員會總幹事、中小學體育促進會理事長等一職，多次辦理新竹縣與全國體育競賽，對基層排球運動推展扎根不遺餘力，一掃新竹縣排球沙漠的陋名。

因為親切的個性而被學生們稱呼為「校長爸爸」的他充滿希望地說「讓學校成為孩子進步、成長的地方，今天比昨天更好，明天要比今天更佳」，無論是軟硬體上，他都致力給學生一個不輸都市學校的學習環境。

新竹 排球 體育

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