快訊

長榮機師違反防疫規定 民航局開罰機師40萬元、業者200萬元

「IS新娘」求回英國 名嘴轟：留她在恐怖溫床上發爛吧

國中樂觀女孩逆境求學獲總統教育獎 林智堅送球鞋

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市三民國中學生江洛苡（中）樂觀向學克服逆境，獲得2021年總統教育獎肯定，市長林智堅今天接見祝賀。圖／新竹市政府提供
新竹市三民國中學生江洛苡（中）樂觀向學克服逆境，獲得2021年總統教育獎肯定，市長林智堅今天接見祝賀。圖／新竹市政府提供

新竹市三民國中學生江洛苡出身隔代教養家庭，雖然家境清寒，但仍樂觀向學克服逆境，臉上也始終掛著可愛的笑容，樂於助人讓師生印象深刻，獲得2021年總統教育獎肯定。市長林智堅今天接見祝賀，不僅致贈江一雙全新運動鞋與2萬元禮券，獲悉「樂觀女孩」掛心奶奶的眼疾和爺爺的聽力退化，也責成相關單位協助媒合醫療資源。

江洛苡出生後不曾見過母親，平常由爺爺奶奶一手帶大，雖然家境不好，但她仍積極進取，在校參加各項競賽屢獲佳績，並多次擔任班長，熱心助人成同學眼中的「神隊友」，也是老師的得力幫手，在家則與爺爺奶奶感情緊密，關心爺爺奶奶身體狀況。

江洛苡也跟林智堅分享提到對爺奶的不捨，奶奶過去靠改衣服賺賺錢，近來因乾眼症導致視力退化，但就醫多次狀況未見好轉，爺爺聽力不佳，但得知助聽器價錢後就退縮，林聽了後請衛生局、社會處協助，幫忙江的祖父母媒合更好的醫療資源與輔具。

江洛苡分享生命故事也特別提到奶奶從小鼓勵她：「一個人的出身並不可怕，只要努力求學問，一定可以翻轉命運，做個正向思考的人！」。林智堅聽了眼前小女孩的分享，表示自己深深為她正向精神感動，「我才是那個被鼓勵的人！」

香山國小校長顏美禎陪著江洛苡到訪市府，她說，洛苡就讀國小期間，積極參與朗讀、科展等，學習收穫滿滿，她臉上總是掛著可愛笑容，不因自己身處逆境就怨天尤人，在班上人緣極佳，遇到同儕間有任何困難，經常主動伸手救援，是大家的典範。

林智堅說，2021年總統教育獎共56名學生獲獎，江洛苡是竹市唯一獲選的學生，總統教育獎一直鼓勵著不畏困境、熱愛學習的同學們，自己也是個樂觀主義者，相信不論是考驗還是挑戰，只要開始，就能夠有所改變，困境最終都會轉化為成長的養份。

新竹市三民國中學生江洛苡（右）樂觀向學克服逆境，獲得2021年總統教育獎肯定，市長林智堅今天接見祝賀，還送上一雙全新球鞋。圖／新竹市政府提供
新竹市三民國中學生江洛苡（右）樂觀向學克服逆境，獲得2021年總統教育獎肯定，市長林智堅今天接見祝賀，還送上一雙全新球鞋。圖／新竹市政府提供

林智堅 衛生局

延伸閱讀

倡議合併案先選新竹縣長？ 林智堅：沒那麼容易

挺 20年前捐的水庫車逢退役 新竹市天公壇無縫接軌再捐

全力促成竹竹合併升格 林智堅認：不會選竹縣長

談竹竹合併升格不提納入苗栗 林智堅曝2因素

相關新聞

國中樂觀女孩逆境求學獲總統教育獎 林智堅送球鞋

新竹市三民國中學生江洛苡出身隔代教養家庭，雖然家境清寒，但仍樂觀向學克服逆境，臉上也始終掛著可愛的笑容，樂於助人讓師生印...

翻轉偏鄉教育！台南仙草實驗小學今揭牌

台南市白河區仙草實驗小學今天由教育局長鄭新輝及誠致教育基金會副董事長李吉仁舉行揭牌典禮，邀集在地議員、社區家長等到場觀禮...

官田國小手作菱角月餅送衛生所 食材費捐給周大觀

台南官田國小中秋節製作菱角口味的中秋月餅，並包藏暖心故事。日前學生知道周大觀抗癌圓夢因疫情因素面臨斷炊，將家長會長段清山...

等20多年！建國國小終有環形操場 邀校友參加大隊接力賽

屏東縣建國國小在20多年前因新建前棟大樓讓原來環形操場變成L型操場，學校多年來運動會無法舉辦大隊接力，今年爭取到操場改善...

防疫國際交流不中斷 南光中學與日本高等學校視訊交流

新冠疫情下國際教育交流活動受到限制，台南市南光高中推動線上視訊交流與國際持續保持接軌，今天與日本神戶市須磨学園夙川高等學...

南投國中小9月暫停畢旅 台中可辦

各級學校開學不久，北部縣市校園就傳出疫情。南投縣教育處昨宣布，為減少學生染疫風險，國中小9月暫停畢業旅行與跨縣市教學。台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。