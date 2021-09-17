國中樂觀女孩逆境求學獲總統教育獎 林智堅送球鞋

新竹市三民國中學生江洛苡出身隔代教養家庭，雖然家境清寒，但仍樂觀向學克服逆境，臉上也始終掛著可愛的笑容，樂於助人讓師生印象深刻，獲得2021年總統教育獎肯定。市長林智堅今天接見祝賀，不僅致贈江一雙全新運動鞋與2萬元禮券，獲悉「樂觀女孩」掛心奶奶的眼疾和爺爺的聽力退化，也責成相關單位協助媒合醫療資源。

江洛苡出生後不曾見過母親，平常由爺爺奶奶一手帶大，雖然家境不好，但她仍積極進取，在校參加各項競賽屢獲佳績，並多次擔任班長，熱心助人成同學眼中的「神隊友」，也是老師的得力幫手，在家則與爺爺奶奶感情緊密，關心爺爺奶奶身體狀況。

江洛苡也跟林智堅分享提到對爺奶的不捨，奶奶過去靠改衣服賺賺錢，近來因乾眼症導致視力退化，但就醫多次狀況未見好轉，爺爺聽力不佳，但得知助聽器價錢後就退縮，林聽了後請衛生局、社會處協助，幫忙江的祖父母媒合更好的醫療資源與輔具。

江洛苡分享生命故事也特別提到奶奶從小鼓勵她：「一個人的出身並不可怕，只要努力求學問，一定可以翻轉命運，做個正向思考的人！」。林智堅聽了眼前小女孩的分享，表示自己深深為她正向精神感動，「我才是那個被鼓勵的人！」

香山國小校長顏美禎陪著江洛苡到訪市府，她說，洛苡就讀國小期間，積極參與朗讀、科展等，學習收穫滿滿，她臉上總是掛著可愛笑容，不因自己身處逆境就怨天尤人，在班上人緣極佳，遇到同儕間有任何困難，經常主動伸手救援，是大家的典範。

林智堅說，2021年總統教育獎共56名學生獲獎，江洛苡是竹市唯一獲選的學生，總統教育獎一直鼓勵著不畏困境、熱愛學習的同學們，自己也是個樂觀主義者，相信不論是考驗還是挑戰，只要開始，就能夠有所改變，困境最終都會轉化為成長的養份。 新竹市三民國中學生江洛苡（右）樂觀向學克服逆境，獲得2021年總統教育獎肯定，市長林智堅今天接見祝賀，還送上一雙全新球鞋。圖／新竹市政府提供

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