官田國小手作菱角月餅送衛生所 食材費捐給周大觀

台南官田國小中秋節製作菱角口味的中秋月餅，並包藏暖心故事。日前學生知道周大觀抗癌圓夢因疫情因素面臨斷炊，將家長會長段清山贊助購買食材金額6千元全數捐給周大觀文教基金會，今天製作12盒菱角月餅由校長王全興陪同送給官田衛生所防疫人員，感謝中秋連假時防疫人員仍必須守護大家的辛苦，同時也提醒所有人員要遵守防疫規定。

校長王全興表示，「菱角故鄉」官田菱角已開始採收上市，官田國小今年不僅針對菱角月餅做出改良，以少油、少鹽、不膩口為主，除了為行銷家鄉菱角出力之外，學生主動表示將贊助的食材費全部捐給周大觀文教基金會，為支持學生的愛心，月餅食材費他再從其他地方籌募。

官田國小這次推出兩款都是素食的月餅，有「烏豆沙蛋黃菱角月餅」、「雙黃蓮蓉菱角月餅」，為了凸顯菱角特殊的口感與美味，用整顆菱角仁酥烤或將菱角仁打成餡料，菱角部分幾乎佔了食材一半，同時因為有學生愛心加味，品嘗起來格外美味。

菱角月餅由國立高雄餐旅大學楊淑燕、陳琮霖老師指導官田國小六年級30名學生製作月餅，從揉麵團、包餡、塑形製作，再送進烘烤，今天校園「小主播」中秋專題─食農報報，將在地特色菱角和文旦，透過影音介紹給全校師生。

王全興說，官田國小中秋送愛心活動，除了要讓防疫人員及周大觀文教基金會感受官田國小滿滿的愛心與創意，同時透過學生製作月餅、小主播學生錄製中秋專題食農報報，驗收學生在食農教育及科技的學習成果，也藉此祝福大家中秋佳節愉快。

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