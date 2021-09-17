中華醫大外籍生彩繪、剝文旦熱鬧 送外籍生麻豆文旦柚
中華醫事科大上午舉辦「異國遊子暖中秋─柚香傳愛」活動，台南市驗光生公會贈送麻豆文旦柚給全校341名外籍學生，邀請上午沒課的印尼籍學生，體驗做柚子帽和彩繪柚子的樂趣；學生阿蜜諾茼說，家鄉也有柚子，不過印尼沒有過中秋節、吃柚子的習慣。
享美眼鏡董事長、台南市驗光生公會理事長吳浩銘是中華醫大校友，贈送麻豆文旦柚給學校；吳浩銘表示，工會顧問本身也是柚農，種在麻豆謝厝寮最好吃的文旦給外籍生品嘗，希望能讓他們體會中秋節氣氛。
吳浩銘說，公會顧問李寶桂贈送15大箱400多顆文旦柚，這是她80多歲年邁雙親謝有仁和謝李金蕊投入畢生心血照顧的成果，與孫逸民校長及與會師長一起發送給外籍生，配合防疫人數規定，由南向專班食品營養系印尼籍學生代表參加。
孫逸民說，學校對待外籍學生和本國學生一樣都很用心在照顧，很認真的為學校安排工讀跟實習；佳節倍思親，他們沒辦法回去母國放假，中秋節前夕辦照有意義的活動，感謝我們的校友驗光師工會理事長吳浩銘。捐麻豆文旦。
活動安排台灣人過中秋節習俗，外籍生體驗切剝文旦柚做成柚子帽及彩繪柚子，戴著完成的柚子帽和各式彩繪柚子開心展示成果，彩繪柚子有列思塔娌獲得第一名。
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