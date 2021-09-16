會考增A減C計畫成功 南投4所國中獲獎勵金

南投縣國中會考成績連年進步，南投縣長林明溱今天表揚會考成績優異的旭光高中校長何光明、草屯國中校長黃美玲、宏仁國中校長李孟桂、名間國中校長燕裘麗，頒贈獎狀及10萬元獎勵金，承諾會持續改善教學及設備經費，提升學生學習的品質。

教育處長陸正威說，南投縣幅員廣大，偏鄉學校比例偏高，會考成績屬待加強C的人數也相對多，縣府自107年度起推動「國中教育會考學校成績進步獎勵計畫」，精進教師課程能力及活化教學模式，增加學生的學習成效，連續三年提升全國會考縣市評比成績。

南投縣國中會考繼去年進步3％，以數學進步最多，整體成績除六都外，從12名進步到11名。其中宏仁、草中減C有成，C的學生比率減少約10%，名間、旭光、宏仁、草屯4校4A、5A學生成長10至30%。

林明溱說，縣府推動增Ａ減Ｃ計畫後，會考成績持續進步，希望師長用心教導學生，促進學生學習興趣，他也承諾，全縣169所學校課後輔導或教學需要經費，縣府都會全力支持，提供學生優質的教育環境。

何光明說，旭光高中屬於完全中學，學校採差異化補救性教學，提升學生學業能力，並辦理英語、國文等學業競試，運用天文館、科學中心等資源，提供學生更多學習的機會。

黃美玲指出，草屯國中學區大、學生多，學校針對C升B、B升A的學生，利用早自習時間辦理學習輔助班，加強學生專注力，提升學習成果。

名間國中校長燕裘麗說，全校師生融合在一起，形成學習共識，鼓勵學生踴躍發問，老師都會樂於指導，讓學生找到學習樂趣。

宏仁國中校長李孟桂說，學校採用多元教學，讓孩子適性發展，導師群共同研商策略，讓學生感受被重視，心定下來後學習專注，成功在體能、藝文、技藝上都有所成長。 南投縣國中會考增A減C計畫連三年進步，縣長林明溱表揚草屯國中等四所學校。圖／南投縣政府提供

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