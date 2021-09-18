孩子成績單「數學90、國文50」 專家警告：家長千萬不能說的一句話

在教育孩子時，如何提升孩子們的自信，讓他們更勇於嘗試，是一門深奧的學問。最近就有日本專家，表示家長們常常出現的一種舉動，其實容易打擊孩子的自信心，需要盡量避免。

日本教育評論家石田勝紀在媒體「幻冬舍GOLD ONLINE」撰文指出，做父母的常常為了求好，即使孩子有出色表現，也經常忽視好的地方，而要孩子改善缺陷處。例如，當孩子考出了「數學90分、國文50分」的成績時，許多家長的第一反應，一定是要孩子加強國文，希望以後兩個科目能夠考得一樣好。

然而，孩子們在接受這樣的安排後，下次考試數學確實可能因此分數增加，但也會因為把太多時間花在練習數學，而使得國文成績退步，最後就變成類似「數學70分、國文70分」的結果。不只總分還跟上次一樣，失望的家長通常會在這時認為「雖然國文進步了，數學卻退步了」而不願稱讚孩子，結果就是孩子們覺得努力沒有受到肯定，越來越失去自信。

石田認為，如果在第一次考試時，就誇讚孩子在數學得了高分，鼓勵他繼續用功的話，結果就很可能帶給孩子學習的動力，讓數學、國文兩科都獲得小幅成長，總分自然更上層樓。

石田比喻，這就像是種田時，如果以為肥沃的土地隨便種都有好結果，所以把重心擺在改良貧瘠土壤中種植，結果常常會是投入了大量成本，卻未必能帶來多少成效。相對的，集中火力在肥沃的土地上耕種，在一口氣衝高收穫的狀況下，反而更有去改善貧瘠土地的餘裕。所以懂得重視孩子們的長處，才是最能幫助他們成長的方法。

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