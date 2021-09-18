快訊

中職／胡智為首勝爆插曲…獅象因這事動怒 打到板凳全清空

秋節連假傳憾事！3歲童遭車撞 頭骨變形慘死

聽新聞
test
0:00 / 0:00

孩子成績單「數學90、國文50」 專家警告：家長千萬不能說的一句話

聯合新聞網 / 綜合報導
日本教育家石田勝紀認為，如果每次都太在意孩子考不好的地方，容易打擊孩子的自信。圖片來源／ingimage
日本教育家石田勝紀認為，如果每次都太在意孩子考不好的地方，容易打擊孩子的自信。圖片來源／ingimage

在教育孩子時，如何提升孩子們的自信，讓他們更勇於嘗試，是一門深奧的學問。最近就有日本專家，表示家長們常常出現的一種舉動，其實容易打擊孩子的自信心，需要盡量避免。

日本教育評論家石田勝紀在媒體「幻冬舍GOLD ONLINE」撰文指出，做父母的常常為了求好，即使孩子有出色表現，也經常忽視好的地方，而要孩子改善缺陷處。例如，當孩子考出了「數學90分、國文50分」的成績時，許多家長的第一反應，一定是要孩子加強國文，希望以後兩個科目能夠考得一樣好。

然而，孩子們在接受這樣的安排後，下次考試數學確實可能因此分數增加，但也會因為把太多時間花在練習數學，而使得國文成績退步，最後就變成類似「數學70分、國文70分」的結果。不只總分還跟上次一樣，失望的家長通常會在這時認為「雖然國文進步了，數學卻退步了」而不願稱讚孩子，結果就是孩子們覺得努力沒有受到肯定，越來越失去自信。

石田認為，如果在第一次考試時，就誇讚孩子在數學得了高分，鼓勵他繼續用功的話，結果就很可能帶給孩子學習的動力，讓數學、國文兩科都獲得小幅成長，總分自然更上層樓。

石田比喻，這就像是種田時，如果以為肥沃的土地隨便種都有好結果，所以把重心擺在改良貧瘠土壤中種植，結果常常會是投入了大量成本，卻未必能帶來多少成效。相對的，集中火力在肥沃的土地上耕種，在一口氣衝高收穫的狀況下，反而更有去改善貧瘠土地的餘裕。所以懂得重視孩子們的長處，才是最能幫助他們成長的方法。

數學 國文 升學

延伸閱讀

背英文單字最忌諱在「通勤車上」 東大生教輕鬆記誦另有良方

6點趕校車、22點補習班下課 補教哥揭台生詭異現象：過得好累

憂心孩子出生後生活恐變樣 準媽咪嘆「是我太自私嗎」

叫不動清房間？ 爸爸曝「一小物」輕鬆讓孩子乖乖收拾

相關新聞

國中樂觀女孩逆境求學獲總統教育獎 林智堅送球鞋

新竹市三民國中學生江洛苡出身隔代教養家庭，雖然家境清寒，但仍樂觀向學克服逆境，臉上也始終掛著可愛的笑容，樂於助人讓師生印...

翻轉偏鄉教育！台南仙草實驗小學今揭牌

台南市白河區仙草實驗小學今天由教育局長鄭新輝及誠致教育基金會副董事長李吉仁舉行揭牌典禮，邀集在地議員、社區家長等到場觀禮...

官田國小手作菱角月餅送衛生所 食材費捐給周大觀

台南官田國小中秋節製作菱角口味的中秋月餅，並包藏暖心故事。日前學生知道周大觀抗癌圓夢因疫情因素面臨斷炊，將家長會長段清山...

孩子成績單「數學90、國文50」 專家警告：家長千萬不能說的一句話

在教育孩子時，如何提升孩子們的自信，讓他們更勇於嘗試，是一門深奧的學問。最近就有日本專家，表示家長們常常出現的一種舉動，其實容易打擊孩子的自信心，需要盡量避免。

特教「神老師」環台演講考績乙等熱議 校長回應了

基隆市長樂國小老師沈雅琪經營粉專「神老師&神媽咪」有10多萬粉絲，經常分享許多教學經驗，之前很多廠商找她業配，業配所...

為特教演講所得捐出！「神老師」考績拿乙 3小時2萬人按讚：妳特優

基隆市長樂國小國小老師沈雅琪經營粉專「神老師&神媽咪」有10多萬粉絲，經常分享許多教學經驗，之前很多廠商找她業配，業配所...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。