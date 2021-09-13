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醫事檢驗師專技高考錄取率71% 仁德醫專創歷史新高

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
今年第2次醫事檢驗師專技高考最近放榜，苗栗縣後龍鎮仁德醫護管理專科學校詹尉辰拿下全國第5名。 圖／後龍鎮仁德醫護管理專科學校提供
今年第2次醫事檢驗師專技高考最近放榜，苗栗縣後龍鎮仁德醫護管理專科學校詹尉辰拿下全國第5名。 圖／後龍鎮仁德醫護管理專科學校提供

今年第2次醫事檢驗師專技高考最近放榜，苗栗縣後龍鎮仁德醫護管理專科學校錄取率71%，遠超全國平均錄取率30.8%，也創下歷年新高，其中，詹尉辰更是拿下全國第5名，成績相當亮眼。

仁德醫專醫事檢驗科前三年醫事檢驗師專技高考錄取率，分別60%、56.75%、51.6%，今年更上一層樓，錄取率71%，應屆畢業生前20名占了3人，分別是詹尉辰、第17名邱榆軒、第20名李宥姍，3人在校期間的學習表現沉穩，課業成績皆名列前茅，校方認為呼應仁德醫專「選技職、唸仁德、考證照、強英文、好好唸、有前途」的辦學理念，多名校友考試當天得知錄取後，隨即投入職場

國考的好表現，校方分析歸功醫檢科獲學校董事長鍾佳穎、校長黃柏翔強力支持，科主任及老師的認真教學、輔導、陪伴，再加上來自校外醫療院所兼任老師臨床經驗傳承，學生學理外更能吸收實務經驗，因此培養出醫事檢驗師專技高考2018年榜首謝佳勳、2020年榜首王栩詒，師生都與有榮焉。

高考 苗栗縣 職場

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