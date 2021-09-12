學生辦公投爭取外食 武陵高中開放一周外訂一次

武陵高中學生不滿合作社午餐單調，爭取開放訂購外食，並發起多次問卷、模擬公投，校方與學生多次溝通後，上周終於同意每周二中午訂外食，成為全市唯二可外訂的高中，令他校學生非常羨慕。學生團體調查，桃園目前只有武陵高中、北科附工兩所高中開放外訂，其他學校最大的疑慮則是食安和合作社的經營問題。

武陵高中班聯會為爭取外食，上學期舉辦該校創校60多年來第1次模擬公投，1189位投票的同學中，同意開放者有1105位，支持者超過9成。班聯會舉辦的「武陵美食地圖」票選活動也顯示，學生最討厭吃的店家就是合作社。

武陵高中前班聯會學權長王冠人指出，合作社餐點高鹽、高油，未必比較營養。大溪高中學生陳嘉緯則說，平常在校只能吃團膳或便利商店食品，很嚮往可以和其他學校一樣開放訂購外食。

平時會幫孩子送午餐的黃姓家長說，有時工作忙，來不及幫孩子送餐，小孩若叫外送他並不反對。王姓家長則提到，孩子常覺得合作社的午餐選擇太少，若能訂購自己想吃的外食，成長期間多吃一點，也是一件好事。

武陵高中秘書王進傑表示，合作社供應的餐盒都有留存檢體，若發生食物中毒，學校可以知道是什麼品項出包，但現在外送平台普遍，很多家長想透過外送為孩子送餐，加上學校沒有餐廳，學生只能到合作社購買餐盒，和班聯會多次討論後，才決定從這學期開始試行一周外訂一次，再視狀況調整。

北科附工從去年開放天天都可以訂購外食，副校長黃華彩表示，校方原以為多數學生都會轉訂外送，但實際情況不然，因校園內本來就有便利商店和餐廳，食物品項多元、澎湃又划算，不用多付外送費，除了送舊迎新等特殊活動，大部分同學仍購買校內餐點。

桃園目前多數學校的學生以食用團膳為主，大溪高中校長王冠銘表示，學校與2家廠商簽約供餐，由於校內有便利商店，學生外訂需求不大。楊梅高中校長鄒岳廷說，考量疫情期間的食安和防疫問題，尚不開放讓學生訂購外食，若不想吃團膳，可以帶便當到學校蒸。

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