快訊

餐廳剉咧等？北市是否禁止內用 柯文哲回應了

許文龍創作「台灣孔子」沈光文銅像 第12代南一中相會

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南一中校長廖財固（左起）與沈光文第12代後裔沈榮麟，及賴哲顯、龔顯宗與沈光文銅像合影。圖／南一中提供
台南一中校長廖財固（左起）與沈光文第12代後裔沈榮麟，及賴哲顯、龔顯宗與沈光文銅像合影。圖／南一中提供

南一中校歌歌詞中的「思齊往哲，光文沈公。」是希望學生向台灣先賢沈光文看齊。校內典藏有奇美企業創辦人許文龍創作的沈光文銅像，沈光文第12代後裔沈榮麟今造訪南一中，在銅像前合影，跨越3個世紀相會。

沈光文（1612－1688）浙江寧波府鄞縣人，因乘船遭遇颶風而漂流到台灣，於台南善化教化百姓並行醫濟世，被譽為「台灣孔子」、「海東文獻初祖」。台南一中校內典藏有寬仕企業董事長、南一中校友林昭圍捐贈，許文龍創作的沈光文銅像，將在2022年4月百年校慶時安座。

校長廖財固表示，沈光文銅像預訂安置於古蹟紅樓的樓梯間，正對著校門入口。南一中位處高岡之上，學生必須歷經一段上坡之後才能進入校園，象徵付出之後才有收穫。而同學們經過玄關後，就會看見沈光文的銅像，呼應校歌見賢思齊的勉勵，形成情境教育。

沈光文第12代後裔沈榮麟，今天與研究沈光文的權威龔顯宗、善化文史專家賴哲造訪南一中，並與沈光文銅像合影。龔顯宗、賴哲顯的研究指出，沈光文在明末清初不願剃髮降清，而投入抗清行列，曾在南明魯王、桂王麾下從事，擔任過工部郎、太僕寺少卿等官職，也曾與鄭成功同事。清廷想以金錢收買人心，以銀幣召降沈光文，遭到拒絕。

但南明政權搖搖欲墜，無力支撐，沈光文打算與家人前往泉州定居。就在乘船啟航後，在圍頭洋口遇到颱風，被吹到台灣，就此定居。鄭經主政時期，沈光文對政治舉措提出諷刺，引來小人中傷，遁入羅漢門山中避居。而後，沈光文來到善化，一邊教化百姓，一邊行醫，並與季麒光、沈朝聘等人共同創立「東吟社」，開啟了台灣文人結社的序幕。

沈榮麟曾任台北大學資訊工程系教授、虎尾科技大學資訊工程系系主任，並曾榮獲美國電機電子工程師學會(IEEE)資優會員，是人工智慧領域的專家。台南一中105級科學班曾追溯沈光文等11名府城作家的足跡，出版府城文學地圖，今天也由廖校長致贈給沈榮麟、龔顯宗及賴哲顯，他們對於沈光文的精神後繼有人，並在南一中開花結果，感到欣慰。

南一中 孔子

延伸閱讀

【專家之眼】媚俗還是遮掩 移除銅像就能轉型正義？

影／促轉會擬拆中正紀念堂銅像 蘇貞昌：尊重獨立機關

台灣第1人！威爾許化學獎得主翁啟惠 發明靈感來自做菜

【即時短評】轉型正義 移除銅像是最好方法？

相關新聞

許文龍創作「台灣孔子」沈光文銅像 第12代南一中相會

台南一中校歌歌詞中的「思齊往哲，光文沈公。」是希望學生向台灣先賢沈光文看齊。校內典藏有奇美企業創辦人許文龍創作的沈光文銅...

不「疫」樣體育課！僑泰高中引入射箭課程學生好愛

受疫情影響，學校開學後，運動場館尚未開放。僑泰高中校長温順德說，中華射箭代表隊在東京奧運表現優異，校方順勢添購設備將射箭...

中華醫大科普食品教育進偏鄉 實驗帶學童提升科學知識

中華醫事科大視光系教授郭益銘帶領團隊在嘉南偏鄉國小推廣科普食品教育，今天到嘉義縣大南國小指導學童以汽水、爆米花、吐司麵包...

南光中學百年傳統「做16歲」成年禮 勉學生登大人

開學迎新不守舊，台南南光高中將台南府城百年特有傳統民俗，古禮賦予新意，今天下午在該校群賢館舉行「學子做16歲」。今年受限...

讓世界走進台灣 清水高中邀駐法大使呂慶龍和學生分享

台中市立清水高中積極推動國際教育，除了本學年成立雙語實驗班外，結合新課綱多元選修課程，今年更開設「讓世界走進台灣」一門特...

連續7年！曾文家商餐飲科學生製作320顆月餅送百位獨老

國立曾文家商餐管科廚藝專班學生今天忙著烘焙320顆的月餅，與華山基金會一起送給麻豆區的獨居老人，已連續7年都與華山基金會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。