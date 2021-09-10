許文龍創作「台灣孔子」沈光文銅像 第12代南一中相會

台南一中校歌歌詞中的「思齊往哲，光文沈公。」是希望學生向台灣先賢沈光文看齊。校內典藏有奇美企業創辦人許文龍創作的沈光文銅像，沈光文第12代後裔沈榮麟今造訪南一中，在銅像前合影，跨越3個世紀相會。

沈光文（1612－1688）浙江寧波府鄞縣人，因乘船遭遇颶風而漂流到台灣，於台南善化教化百姓並行醫濟世，被譽為「台灣孔子」、「海東文獻初祖」。台南一中校內典藏有寬仕企業董事長、南一中校友林昭圍捐贈，許文龍創作的沈光文銅像，將在2022年4月百年校慶時安座。

校長廖財固表示，沈光文銅像預訂安置於古蹟紅樓的樓梯間，正對著校門入口。南一中位處高岡之上，學生必須歷經一段上坡之後才能進入校園，象徵付出之後才有收穫。而同學們經過玄關後，就會看見沈光文的銅像，呼應校歌見賢思齊的勉勵，形成情境教育。

沈光文第12代後裔沈榮麟，今天與研究沈光文的權威龔顯宗、善化文史專家賴哲造訪南一中，並與沈光文銅像合影。龔顯宗、賴哲顯的研究指出，沈光文在明末清初不願剃髮降清，而投入抗清行列，曾在南明魯王、桂王麾下從事，擔任過工部郎、太僕寺少卿等官職，也曾與鄭成功同事。清廷想以金錢收買人心，以銀幣召降沈光文，遭到拒絕。

但南明政權搖搖欲墜，無力支撐，沈光文打算與家人前往泉州定居。就在乘船啟航後，在圍頭洋口遇到颱風，被吹到台灣，就此定居。鄭經主政時期，沈光文對政治舉措提出諷刺，引來小人中傷，遁入羅漢門山中避居。而後，沈光文來到善化，一邊教化百姓，一邊行醫，並與季麒光、沈朝聘等人共同創立「東吟社」，開啟了台灣文人結社的序幕。

沈榮麟曾任台北大學資訊工程系教授、虎尾科技大學資訊工程系系主任，並曾榮獲美國電機電子工程師學會(IEEE)資優會員，是人工智慧領域的專家。台南一中105級科學班曾追溯沈光文等11名府城作家的足跡，出版府城文學地圖，今天也由廖校長致贈給沈榮麟、龔顯宗及賴哲顯，他們對於沈光文的精神後繼有人，並在南一中開花結果，感到欣慰。

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