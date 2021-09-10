不「疫」樣體育課！僑泰高中引入射箭課程學生好愛

受疫情影響，學校開學後，運動場館尚未開放。僑泰高中校長温順德說，中華射箭代表隊在東京奧運表現優異，校方順勢添購設備將射箭課程引入校園，開學至今反應熱烈，體育課時學生們專注投入練習，就連老師在旁觀看也直呼新奇，校園颳起一陣射箭旋風。

順德說指出，僑泰高中原本就擁有游泳、羽球、保齡球、高爾夫、飛鏢等多元的體育課程，此次因疫情影響，許多合作的運動場館尚未開放，學校馬上添購攜帶型射箭組，不但方便組裝，也兼顧安全與場地使用彈性，讓學生在疫情中不用外出也可在校體驗多元化的運動，增強體魄，健全身心發展。

學生陳宏睿說，第一次嘗試射箭覺得很新奇，即使只是5公尺的距離，自己前兩次的射擊都仍失敗，修正後才勉強上靶，此次經驗讓他了解射箭是一門蘊含深厚技術的運動。

學生廖英綺說，體育課能上射箭很有趣，先前收看東奧比賽，選手們一派輕鬆寫意，實際操作後才知道並不簡單，原來每一分背後都是專注度和抗壓性的展現。吳承恩也表示，射箭課讓他了解到國手們的辛勞，而好成績背後是不斷的付出與苦練，他期許自己在求學路上也能夠秉持這樣的精神，更加精進自我。

體育組長陳奕縢說，校內體育課程不但多元，更設有各式球類校隊，以滿足學生發展需求。此次因疫情順勢將射箭納入課程，不但學生反應熱烈，他自己也覺得新鮮，期盼能增加學生穩定度及專注度，從體育擴及生活，健全身心靈發展。

温順德進一步指出，僑泰高中以全人教育為宗旨，強調五育均衡發展，除升學、技藝績效亮眼，更以多元的體育課程享譽中部；校內也設有棒球、籃球、排球、直排輪、保齡球、舞獅等校隊，讓學生有多元發展的機會，希望孩子們都能適性揚才，成就自己的一片天空。 僑泰高中因應中華射箭代表隊在東京奧運表現優異，順勢添購設備將射箭課程引入校園，深受學生歡迎。圖／僑泰高中提供

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