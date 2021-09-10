中華醫大科普食品教育進偏鄉 實驗帶學童提升科學知識

中華醫事科大視光系教授郭益銘帶領團隊在嘉南偏鄉國小推廣科普食品教育，今天到嘉義縣大南國小指導學童以汽水、爆米花、吐司麵包等各種零食實驗了解溫度與膨脹、脫水蒸發、凝固等熱脹冷縮原理及食材營養價值，加深學習印象也提醒珍惜食物、遠離垃圾食品誘惑。

郭益銘帶領晨光科普科學美食隊執行科技部「科學志工南區計畫」，109年底至今推動「食品教育紮根之旅」，陸續前往台南市七股區三股國小、白河區白河國小及嘉義縣大南國小食品科學教育，學童300多人參與。

郭益銘表示，選擇偏鄉小學主要希望能拉近城鄉教育資源差距，尤其很多偏鄉小學因學生人數少，較缺乏充足實驗設備，科普科學志工計畫將教育資源帶進偏鄉學校，讓學童有機會實作體驗科學，有助學習印象加深。

這次課程為讓學習不因疫情中斷，採實體遠距教學並行，規畫玉米奶奶、汽水哥哥、吐司弟弟和寒天姊姊四個主題，透過食品科學原理介紹、食材由來與食材所具備的營養價值，學童親自參與實驗操作學習科普知識。

例如玉米奶奶結合國小自然科「水的變化」課程，應用加熱使壓力增加、瞬間減壓、氣爆等來達到熱膨脹的現象，讓學童了解熱膨脹是一種物體因溫度升高使得體積增大、增加的現象。

汽水哥哥則教導以小蘇打與檸檬酸反應生成二氧化碳原理，以自製汽水讓學生了解實驗原理有趣之處。吐司弟弟則是以土司作主角，經加熱表面逐漸變成褐色且產生香味，了解在高溫條件下烤製、煎炸或烹飪時，食物中的碳水化合物與蛋白質發生反應，釋放香味物質，外觀色澤生成褐色的含氮聚合物的梅納反應原理。寒天姐姐實驗透過洋菜和溫度的溶解觀察溫度和溶解、凝固的關連性。 中華醫大科普食品教育前進偏鄉，帶領學童實作體驗科學。記者周宗禎／翻攝 郭益銘教授透過視訊教學學童以小蘇打與檸檬酸反應生成二氧化碳的原理自製汽水。記者周宗禎／翻攝

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