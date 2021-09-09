台南科大與日本經濟產業省副大臣視訊 將合推教育交流

台南應用科技大學校長黄宗成今天與日本經濟產業省副大臣（經濟部次長）江島潔視訊，雙方達成學術交流共識，台南應用科大將在日本設置據點，雙方選派學生交流學習；校方表示將聘江島潔為講座教授。

今天日方參加視訊會議者有江島潔等經濟產業省6名官員代表，與黄宗成、台南應用科大研發處紙矢健治針對台、日經濟産業現況，尤其是台灣半導體産業議題交換意見。

台南科大表示，校方積極強化國際交流，將聘任江島潔為講座教授、希望持續加強台灣和日本經濟、産業、文化、教育等多方面交流。日方也希望台南科大可以在日本設置據點、以利促進溝通交流。

校方指出，近年日本許多高中生對台灣有高度興趣，雙方期待能經由台南科大在美容、藝術、設計等特色教學、吸引日本年輕人到台南研習就學，雙方將「透過強化交流收集整合經濟産業領域的最新資訊、建立策略性戰略合作關係」。

江島潔東京大學研究所畢業今年64歲，曾連任4屆山口縣下關市長，擔任参議院議員2任。江島潔在擔任過交通部政務官後、就進入菅内閣任經濟產業省副大臣兼任內閣府副大臣（副秘書長）。

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