南光中學百年傳統「做16歲」成年禮 勉學生登大人

開學迎新不守舊，台南南光高中將台南府城百年特有傳統民俗，古禮賦予新意，今天下午在該校群賢館舉行「學子做16歲」。今年受限疫情，學生採分流方式通過智慧門，由導師頒發成年禮證書，祝福學生學生邁向人生及學習生涯的新里程，並帶領學生完成心願卡，寫下自我期許，提醒自己長大了，心思要更成熟。

南光中學表示，成年禮已連辦11年，活動由歷史科老師蔡明賢介紹「做16歲的由來」，認識在地民俗文化的內涵、成年宣誓、敲16響鑼、穿越象徵智慧與能力的「智慧門」、成年禮讚（由校長致贈成年禮證書、紅龜粿）等完成「登大人」儀式。

古禮中滿16歲代表人生步入另一階段。「做16歲」源起台南五條港，當時是清朝，港區有童工，薪資是成年人的一半，因年滿16歲才能領全薪，故發展出16歲成年禮，農曆七夕在七星娘娘生日時祭拜並感謝16年來的庇佑，所舉辦的習俗活動。

活動在洪丙丁校長、副校長、教務主任、周伯倚會長、吳惠英榮譽會長、陳振豪委員及師長的見證下完成儀式，祝福每位成年禮生能夠有美好的人生。高一學生表示「一輩子只有一次的16歲，參加活動後，有長大的感覺，要認真負責任！」

輔導主任高佑仁表示，期望每位領受成年禮的孩子能有所成長，凡事要感恩惜福，更加孝順父母，並把握時間，增長知識。今年的成年禮加入英語司儀及雙語證書，讓學生在活動中，能擴增英語學習的機會。 台南市南光中學今天舉辦開學迎新「做16歲」成年禮 ，祝福學生從青少年蛻變為大人。圖／南光提供

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