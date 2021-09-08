桃園六和高中與加拿大名校推雙聯學位 接軌國外大學

桃園市私立六和高中這學年起與加拿大布萊斯學院簽定合作備忘錄，推行高中雙聯學位與國外大學無縫接軌。

校方表示，雙聯學位是因應2030雙語國家政策，擴展學生國外升學進路與國際競爭力。學生在高一、二及暑假期間經由線上選修課程並互相承認學分，3年畢業後取得台灣與加拿大的高中文憑，免托福與GRE考試，也不影響學測就能申請國外大學。

六和高中陳淑惠校長服務教育界超過25年，曾旅居美國與走訪多國，了解擴展學生國際視野的重要，深知接軌世界是潮流趨勢，上任校長後積極推動雙聯學位，昨天與加拿大布萊斯學院簽合作備忘錄。

陳淑惠表示，學校開辦國際文憑課程，除了幫助學生取得國外大學的入場券，同時也有助學生生涯探索和規畫，與培養國際理解和公民素養。高中雙聯學位讓六和高中的學生畢業後，能兼顧未來就業與日後就讀國外名校的能力。

陳淑惠說，布萊斯學院1977年在法國成立，並在英國劍橋校園開設課程，2002年在加拿大設立第一個高中校區，現在加拿大安大略省有10個校區，被赫芬頓郵報評比為加拿大排名第一的私立中學，希望透過與布萊斯學院合作推動雙聯學位，讓學生經由線上課程取得國際文憑，用在校成績單直接申請美、加、澳等國的大學名校，增進學生的國際競爭力有不同的選擇，六和高中未來將以更多元的模式與加拿大布萊斯學院交流合作，共創雙贏。 陳淑惠校長（左）與加拿大布萊斯學院代表展示簽訂的合作備忘錄。圖／六和高中提供

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