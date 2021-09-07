王功夕照火紅像火燒!畫家重畫春華秋實再贈王功國小

彰化縣王功國小是百年老校，邀請榮獲4次國畫展金牌獎的在地畫家陳炳臣妝點校園，今天舉行揭開1000號油畫儀式；陳炳臣說，只有台灣山巒疊翠如畫，他把雪山山脈景色帶到平地海邊，畫作命名「春華秋實」，寓意一開始有好的起步，未來會越來越好，以此勉勵小朋友從現在養成好習慣，就能改變生活，有好的未來。

陳炳臣是王功子弟，2019年到2021年連續3年參加國際畫展，獲得4次金牌獎，地方稱之「金牌畫家」，雖然他幼年被家人安排就讀二林鎮中正國小，但王功地區仍以他為榮，王功國小邀請作畫，陳炳臣一口答應，除了授權6幅畫作貼在學校電梯門，另到校3天彩繪川堂鐵捲門，畫成1000號油畫「春華秋實」。

縣長王惠美到王功國小主持揭幕儀式，並表示，王功國小是百年老校，校長謝格倫把美學教育源源不斷的帶進學校，邀請大師陳炳臣繪畫，使學校大樓景觀煥然一新，金牌畫家願意回饋地方令人「足咁心」；此外，陳炳臣今年度捐贈「臺灣瑰寶」畫作給彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會，拍賣108萬元，讓鄉親看見陳炳臣有才華又有愛心做公益的一面。

陳炳臣說，「春華秋實」花了他3天時間繪畫，以台灣雪山山脈上的武陵農場山景當創作題材，主要是想把山上的地景帶到王功海邊，取名叫「春華秋實」就是一開始培養好的習慣，好習慣會帶動未來人生越來越越好，他期待這樣的作品能啟學童從現在開始培養良好的習慣，可以改變未來生活。

陳炳臣透露，其實這幅畫原來不是春華秋實，他畫王功夕照，一片火紅映照海洋，他的父親來王功國小一看，認為整面鐵捲門好像整個燒起來，很不滿意，他改畫雪山山脈，把武陵農場春櫻和相差海拔2000公尺的冷杉畫在一起，他的父親感覺很好，這幅作品就定調了。全場來賓哈哈笑，原來陳炳臣是孝順聽話的孩子。

王功國小同時舉行縣府補助「營造美感校園情境計畫」的揭幕儀式，學校請田中窯作家設計陶藝浮雕牆面，把王功元素融入在行政大樓入口處的一面牆，脊背橋當背景，男、女學童各一名，開心與招潮蟹、彈塗魚共舞，呈現家長會支持學校推廣美學教育及教師用心教學的成果。 彰化縣王功國小今天舉行美感校園大師畫作「春華秋實」揭幕典禮。記者簡慧珍／攝影 彰化縣長王惠美頒贈感謝狀給金牌畫家陳炳臣。記者簡慧珍／攝影

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