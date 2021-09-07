2021台積電青年築夢計畫開跑 專題聚焦SDGs永續議題

2021台積電青年築夢計畫開跑，今年祭出總獎金300萬元，更首度將競賽擴增至全國規模。除了個人夢想、公益服務、文化交流與其他類型的「公開組」外，「專題組」將以聯合國SDGs 目標為題，鼓勵青年關注永續議題，只要符合 17 項核心目標，皆可做為專題。

台積電文教基金會自2016年創辦「台積電青年築夢計畫」，5年來共有500組脫穎而出的35組學生團隊，在地方創生、偏鄉教育、環保生態、原住民文化等多元領域發光發熱。

教育部青年發展署署長陳雪玉表示，青年透過科技創意，提出創意想法，把夢想付諸行動，促進社會繁榮與經濟進步。今年以聯合國SDGs永續目標作為徵件主題，透過公私部門合作，希望青年積極參與。

台積電青年築夢計畫起初從桃竹苗發跡，台積電文教基金會董事彭宗平表示，青年築夢成果亮麗，逐漸擴大到中南部，今年也擴大到全國。他提到，不少參與築夢計畫的學生，畢業後表現也相當亮眼，今年還有人入圍廣播節目金鐘獎，也有人創業，當年他們的夢想，經築夢計畫逐漸孵化。

台積電文教基金會今舉行2021築夢計畫開跑記者會，第四屆台積電青年築夢計畫獲獎團隊STEAMing林蕙蕿也現身分享心得。當年她與夥伴陳映汝共同提出「STEAMing」計畫，將跨域學習帶入教學現場，培養孩子解決問題的能力。

林蕙蕿分享，20歲那年她出國走踏，看見自主學習、跨域教學、親子共學的美好，她認為，教育的「有趣」與「有效」不該是二元對立，當時帶著不太明確的夢想來到台積電，學到最多的是「踏實」。

林蕙蕿畢業後，STEAMing團隊也成立了自己的公司，嘗試開發在地課程，今年在疫情時代下，為解決不少學生問「為什麼要洗手？」、「何時才能出去玩？」，她們開發台灣首套新冠肺炎學習組，透過繪本「抗議！誰說我不能抗疫！」，讓孩子認識新冠肺炎，也運用統計圖表呈現數據，帶領孩子進行乾洗手凝膠實作。

記者會現場，也在台灣大學創新學院創新長劉建成主持下，舉行「跨界攜手，邀全國學子一起打造永續未來」的跨界對談，邀請台積電文教基金會執行長許峻郎、JUST IN XX設計師周裕穎、林事務所創辦人林承毅與談。

今年東京奧運中華隊進場戰袍，就是由台灣設計師周裕穎主導，他選用回收工業廢料、台灣專利環保機能布料，呼應永續精神，也將台灣梅花窗花變印花、彩虹漆釦融入服裝設計中。他認為，永續不單是環保，更著重是故事性，比如將長輩的服裝改裝成包包，或是將兩個不同時代的物件，組裝在一起，故事鏈是時裝產業把永續與時裝的結合。

林事務所長期致力推動地方創生與環境永續，創辦人林承毅表示，台灣社會談「永續」，常會結合社會議題，但談到「在地」，似乎就與「永續」無關。但他認為，永續背後看得是如何實踐，辦活動的背後效益，就是要往不同結構去發展，這才是永續。

至於青年築夢計畫該從何發想？許峻郎建議，青年可先看看自己喜歡什麼，什麼對自己有利。他說，「築夢的過程不能太虛無」，千萬不要太好高騖遠，題目也要仔細審視，培養自己的觀察力，從身旁事務開始做起。 2021台積電青年築夢計畫開跑，今年祭出總獎金300萬元，首度將競賽擴增至全國規模。記者葉信菉／攝影

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