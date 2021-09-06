文物融入AI+STEAM 故宮創客魔幻列車邀全台學校報名

當國寶遇上科技，會變出什麼魔法？110年的「故宮創客魔幻列車」透過AI、STEAM、AR/VR、MAKER等多元工具，不僅活化故宮的典藏文物，更帶動教師共創教學能力，引導學生創意思維。這項城鄉巡迴教育活動，歡迎高中、國中、國小的班級來報名，報名截止日期為9月10日。

故宮表示，今年度課程響應STEAM（科學Science、科技Technology、工程Engineering、藝術Art及數學Mathematics）跨學科教育思潮，並呼應新課綱跨域多元學習理念，展開「故宮創客魔幻列車」全國城鄉巡迴教育活動，將故宮典藏融入在地特色，研發創新教案，並結合程式設計、3D建模列印技術、雷射切割等新型學習模式，連結線上開放數位典藏資源，打造智慧學習環境，啟發學生跨領域的maker精神。

「故宮創客魔幻列車」從故宮文物知識出發，帶領學生走進科技的想像世界，讓學生們體驗文物轉化為創作的優雅意境。課程內容包含：進入瓷器的世界來場桌遊冒險，看郎世寧的畫作寫自己的詩， 蟾蜍咬錢是怎回事？在VR中走進文人山水畫境、在AR中看見狻猊(獅子)會跑、舞蝶會飛...以銅器紋飾玩剪紙、畫個唐朝妝容、認識國寶動物、玩香趣等。

故宮表示，「故宮創客魔幻列車」9月16日起開跑，巡迴地區包括全台北中南區域、金門馬祖、澎湖、綠島、小琉球、蘭嶼，全國教育部立案之公立國小至高中職學校皆可報名。報名單位以每校一場，40人為限。上課地點由入選學校安排適當場地，或於校園內進行課程，或以線上教學方式進行。報名於9月10(五)18:00截止，若額滿將提早關閉報名。報名表單：https://forms.gle/Nyc4QsoNKVqMsxVL9

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