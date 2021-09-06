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影／小五生自學烏克麗麗唱出小清新 網讚：明日之星

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中市梧棲區大德國小學生陳尚澤自彈自唱錄成影片上網。圖／王妍庭提供
台中市梧棲區大德國小學生陳尚澤自彈自唱錄成影片上網。圖／王妍庭提供

暑假防疫在家，許多學生手機電腦不離手，台中市梧棲區大德國小5年級學生陳尚澤，在母親鼓勵下，母子3人一起上網自學烏克麗麗，陳尚澤學習能力強，一周可學一首，母親為他拍攝自彈自唱影片，弟弟也入鏡，在家鄉梧棲的田野鄉間美景唱出小清新歌聲，影片上網YouTube獲好評，暑假至今，他已有7支影片上網。

陳尚澤是大德國小5年丁班班長，母親王妍庭表示，今年暑假因疫情關係特別長，二名兒子不能外出踢球運動，她也不放心兒子在家沒事做，或看沒意義的影片，長子陳尚澤喜歡唱歌，她和兒子討論，是否利用暑假宅在家的時間，一起學彈烏克麗麗，她可幫拍影片，應該很有趣。

母子三人有了共識，一起買烏克麗麗，上網找譜，看影片學，看到不清楚的畫面先暫停，反覆播放倒帶看，陳尚澤學習力強，網路學習看譜自學，一周可學彈唱一首歌。

王妍庭為二名兒子拍影片，在梧棲區的田野鄉間道路中拍攝，一旁綠色稻田美景，小男生自彈自唱的小清新歌聲更美，也拍攝陳尚澤在自家簡易版錄音室錄歌的畫面，最近上網的一首歌，翻唱歌手梁靜茹的「小手拉大手」，歌聲和影片畫面都是小清新，網友為他加油按讚，說有明日之星的潛力。

台中市梧棲區大德國小學生陳尚澤和弟弟自彈自唱錄成影片上網。圖／王妍庭提供
台中市梧棲區大德國小學生陳尚澤和弟弟自彈自唱錄成影片上網。圖／王妍庭提供

梧棲 德國

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