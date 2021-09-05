古蹟日系列活動彰化文資輕旅行 小學堂開放報名

彰化縣政府響應文化部全國古蹟日策劃「美歷彰化GO！好玩」將於9月12日至11月6日的假日辦理文資小學堂、文資輕旅行系列活動，規劃包括追尋彰化古城文資秘境、彰化鐵道旅行趣、鹿港老屋活力巡禮等20條文資輕旅行路線，還有「跟著匠師學工藝」、「跟著古蹟去寫生」，民眾可報名參加。

彰化縣文化局局長張雀芬表示，「美歷彰化GO！好玩」系列活動希望透過輕旅行、小學堂，帶領民眾近距離觀察、深度體驗文化資產，以認識古蹟的建築美感與文資價值。

「文資輕旅行」規劃20條路線包括追尋文化協會文資風景、彰化古城文資秘境、北斗老街走讀、二林老街走讀、鹿港老屋活力巡禮、彰化鐵道旅行趣、前進臺灣文化協會年代、溪湖舊街走讀、尋訪日式建築與百年市場、二水街走讀、聆賞臺灣老音樂思古幽情的「南管」之旅、遇見工藝日常之美鹿港寺廟巡禮、走讀古建築中的書法藝術、街屋風情走訪清代五福大街、鹿港老屋新風華探巡等。

每一條文資輕旅行路線，將由在地文史工作者親自帶隊，走讀文化資產秘境，穿越歷史時空講述文化資產的地方傳奇與人文故事。

「文資小學堂」將文化資產保存及修復觀念與文化資產工藝美術結合，深度體驗文化資產，以了解文化資產保存重要性，體驗課程包括「跟著匠師學工藝」有傳統建築彩繪、春仔花工藝、漆線雕工藝、剪粘工藝、磚雕工藝等項目，由文資匠師、藝師授課，可看到傳統工藝匠師的創作風采，及深入淺出的教學示範。

「跟著古蹟去寫生」則由國內知名風景寫生大師張柏舟教授、楊治瑋、朱啟助老師親臨示範授課，寫生地點包括彰化孔子廟、福興穀倉、南郭宿舍群聚落等，近距離觀察文資建築空間美感與歷史文化，並用自己的筆將文化美景畫下來。民眾可上彰化縣文化局官網 https://pse.is/3mne2v 查詢報名訊息。