雄中好有愛！75級校友發動雄中百年捐百萬 行動助貧

高雄中學明年將邁入百年，75級熱血校友推動「雄中百年捐百萬」活動，繼2019年捐出48萬元後，今年再捐52萬元給「台北市恩加貧困家庭協會」，愛心由南到北，讓弱勢家庭更添希望與勇氣。

雄中75級校友5年多前舉辦「30重聚」活動找回400多人，這群50歲大叔攜手做公益，除贈書扶助「家扶兒」， 校友吳仁傑更發起「雄中百年捐百萬」活動，義助弱勢家庭。

吳仁傑81年起在台北恩加貧困家庭協會及其前身機構擔任志工近30年，他發現近年社福機構捐款減少，但「恩加」孩子們的需要不能等，於是在群組中發動募款。

另名擔任耳鼻喉科醫師的黃姓雄中校友，也在群組發起「24小時不斷跑」公益活動，募得36萬元捐給博幼基金會，獲李家同教授回函感謝，他說，雄中75級同學們感情融洽，南北聯手做公益同慶雄中百年，意義非凡。

在台北從事財務投資的校友陳欽約認為，社會資源分配不均，能幫助貧困與弱勢團體是件愉悅的事，希望持續成為75級雄中校友們的使命。同是雄中75級的校友張簡永祥及陳西坤、黃麗月夫妻，也都北上參與「恩加貧困家庭」捐款行動，足證雄中同學情誼的深厚。 雄中75 級校友發動「雄中百年捐百萬」行動，捐出52萬義助「台北加恩貧困家庭協會」。記者王昭月／翻攝

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