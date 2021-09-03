國際小提琴家黃俊文加入北藝大 期許培養「播種者」

活躍於國際樂壇的小提琴家黃俊文，除了演奏家，也將擁有全新身分，即將到北藝大專任小提琴助理教授。享受教琴的黃俊文說，台灣給予他很多養分，能回饋台灣是他的榮幸，而他也期許自己除了幫忙培植下一代演奏家，更重要的是養成懂得教琴、有品味的小提琴教師，成為台灣音樂教育的播種者。

出生台南的黃俊文，13歲赴美攻讀音樂，曾榮獲2009年瑞士汐昂國際小提琴大賽首獎、2015年費雪事業獎(Avery Fisher Career Grant）、2017年林肯中心新銳藝術家獎，華盛頓郵報曾讚許「黃俊文是一位具備完美條件的藝術家，必定將有一番偉大的演奏生涯」。

北藝大音樂學院院長蘇顯達回憶，初見黃俊文時，黃年紀還小，當時就對黃俊文印象深刻，如今邀到他來北藝大，期盼能藉由黃俊文的國際人脈與經驗，引薦來自世界各國的大師們來教導北藝大學生。

黃俊文說，這一年因為疫情的關係，讓大家對「珍惜當下」有更深刻的體會，他很高興能在此時此地有能力接下重責大任，台灣給了他很多養分，有機會回饋台灣是他的榮幸。

未來黃俊文將以遠距視訊與實體上課雙軌並行方式教學，黃俊文說，其實遠距視訊上課並非因應疫情而生，早在10多年前，小提琴家祖克曼（Pinchas Zukerman）在曼哈頓音樂學院開設的大師班課程，就採用遠距教學，讓祖克曼在外巡迴演出時，仍能和學生們上課。

他也提及，他考慮了5年才答應接下北藝大專任，而他點頭的條件之一就是希望北藝大建置擁有專業設備的遠距教學教室，他認為只要妥善運用視訊上課，時空將不再是學習阻礙，未來國際音樂大師們皆能透過視訊將其技藝、學養與經驗教授傳承給北藝大的學生們。

近幾年常在台灣參與大師講座等活動的他，觀察到許多台灣音樂環境現況，黃俊文說，他期許自己不只是協助培植下一代演奏家，更重要的是養成懂得教琴、有品味的小提琴教師，成為台灣音樂教育的播種者，讓下一代的音樂環境有所提升。

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