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世大運射箭銅牌到校園反霸凌 希望學生對霸凌勇敢說不

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
2017世大運射箭混雙銅牌選手陳享宣到石光國中宣導反霸凌，還現場教縣長楊文科如何射箭。記者巫鴻瑋／攝影
2017世大運射箭混雙銅牌選手陳享宣到石光國中宣導反霸凌，還現場教縣長楊文科如何射箭。記者巫鴻瑋／攝影

2017世大運射箭混雙銅牌選手陳享宣，今天（3日）以校友身分受邀前往新竹縣關西鎮石光國中擔任友善校園大使，並且宣導反霸凌，還以射箭的方式擊破象徵霸凌的氣球，他也呼籲學弟妹們應該保護自己、尊重同學，勇敢對霸凌的行為說「不」。

今年26歲、出身關西的陳享宣說，過去在就讀石光國中的期間，就是學校老師帶領他認識射箭，激起對射箭的熱愛，也是第1屆石光國中射箭隊成員，因此他這次受邀回到母校擔任友善校園大使，陳享宣也說很高興能以行動回饋，也藉此機會展現射箭能力，希望啟發學弟妹們也加入培養射箭天賦的行列。

石光國中張君豪校長表示，霸凌的行為在校園內雖不常見，但仍存在，因此倡導同學之間的友善行為，讓孩子們在耳濡目染下，對霸凌感到不平，鼓勵孩子站出來反對霸凌行為，今天也以射箭擊破象徵霸凌的氣球，就像擊破惡勢力一樣。

楊文科表示，每逢新學年開始，縣府都會舉辦友善校園宣導活動，現今在科技網路發展的年代，大家現實生活中學習、社交、工作及娛樂都離不開網路，因此今年度的宣導主題也以「凡走過必留下痕跡—健康上網最安心」，呼籲大家正確且健康的使用網路，以及反毒、反霸凌、反暴力、尊重身心障礙者、落實校園安全防護。

石光國中在校長與老師的努力下，以科技心、石光情、國際觀為核心，致力發展多元特色課程規畫與實施，射箭項目今年進入第13年，培育出選手在總統盃、青年盃等賽事上都多次奪得佳績。

霸凌 新竹 楊文科

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