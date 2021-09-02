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單腳天使徐小妹升小三 徐父：看到成長都值得

中央社 / 高雄2日電

被媒體譽為「單腳天使」的徐小妹今年升上三年級，父親徐清志在臉書放上女兒開學日義肢前往新班級的影片，並表示，對開學感到欣慰，看到女兒的成長「覺得什麼都值得了」。

2013年出生的徐小妹，天生只有左腿，左右手也僅存上半截，今年升上小學三年級的她，昨天結束史上最長暑假重返校園。父親徐清志也在臉書粉專「央宗米線」分享女兒使用義肢，迫不急待前往新班級，準備認識換班後新同學的樣子。

看著影片裡，一步步走向教室的女兒，徐爸爸在貼文中表示，對於開學感到超級欣慰，看到女兒的成長「真的覺得什麼都值得了」。不過，針對開學貼文，徐爸爸今天則低調婉拒受訪，並感謝大家關心，各界的關注就幫忙很多了。

義肢 開學日

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