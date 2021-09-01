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新思、環球晶、穩懋助思源科創大賽 台南興國高中奪冠

聯合報 / 記者劉秀珍╱即時報導

第19屆「思源科學創意大賽Plus」歷經半年初賽、複賽及決賽，日前由評審決選出金牌獎隊伍- 臺南市興國高中的「旋轉馬戲團」為金牌得主。這次大賽共吸引上千名學生參加。

「思源科學創意大賽Plus」是高中生在課堂外知名的全國校際比賽。今年委由光電協會（PIDA）舉辦，爭取到新思科技、思源基金會、環球晶圓、穩懋半導體等公司贊助。

在竹北高中、交大校友總會、高中物理學科中心、高中化學學科中心等單位協助下，鼓勵高中職校學生活用理化原理，發揮科學創意。歷屆競賽活動提供學子競爭觀摩與學習的機會，也如同一場科學教育嘉年華會。

今年大賽以「光電圓舞曲為」主題，於8 月28日舉行決賽。金牌一名，兩名銀牌為： 國立彰化女中的「光復路」、台北市立南湖高中的「人生好南」；三名銅牌分別是：國立興大附中的「愛會消失對不隊」、私立南光高中的「Never too late」、國立彰化女中的「光電萬花筒」。

金、銀、銅牌等隊伍將各得新台幣10萬、5萬、2.5萬元獎金；其他十餘支隊伍獲頒優等獎，以及最佳隊呼獎、環保節能獎等不同獎項。

今年雖因疫情使賽事歷經波折，但主辦方與評審克服難題，許多同學的作品也讓評審驚艷。

思源科學創意大賽的贊助商- 台灣新思科技總經理李明哲博士在賀詞中說，恭喜大家圓滿完成今年賽程。思源科學創意大賽是目前高中階段規模最大的科學創意競賽，每年參與學校超過100所，支持活動的老師達120人，提供持續舉辦20年的賽事堅強支持。

李明哲說，台灣新思科技成立30周年，能參與這項活動，帶動年輕學子在高中階段基礎物理與化學的學習與應用，期望未來有更多同學參賽，透過這項競賽，開拓視野，更上層樓。

主辦單位光電協進會董事長邰中和表示，今年疫情限制下，思源科學創意大賽利用網路通訊與視訊，讓高中職生的創意不受病毒拘束，順利參加競賽為校爭光。

大賽除了發學生創意，也促進學生溝通協調與團隊合作的能力。更重要的是，讓學生在過程中覺得有趣、好玩，進而鼓勵優秀人才進入STEM（科學、科技、工程與數學等英文的第一個英文字母縮寫）領域，為國家科技產業培養優秀人才。、

為了擴大規模與效益，光電協會也將在北中南舉辦觀摩研習營，歡迎產業界贊助或協助。

金牌 疫情

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