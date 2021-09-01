影／開學日小一新生入學熟悉環境 門口戀戀不捨是家長

長長的在家學習與暑假，中小學生今天終於實體開學回到校園。因為家長及訪客原則不入校園，家有小一新生的家長把孩子送到高雄市龍華國小大門口，就由老師和志工接手帶到教室，戀戀不捨的多是家長；有的小朋友怯生，家長就帶著在門口來來回回幾趟勸說。

教育部給高中以下學校及幼兒園的防疫管理指引，提到家長及訪客原則不入校園，但經學校及幼兒園認定有入校必要者除外。學校也早早在校門口拉起紅龍引導，家長都配合不進校園，在大門口一直猛揮手，看著小孩進門，然後一直挪角度，直到看不見為止。

一名家長送雙胞胎新生來學校，還好兩人有伴，加上有中年級的姊姊，可以不用擔心。家長陳小姐說，小朋友對洗手、戴口罩已經習慣了，她比較擔心的是上廁所問題。

龍華國小校長張瑞宜表示，學校送孩子們「防疫筆」，開學第一節課，就是由各班導師進行防疫衛教宣導，建立學童保護自己、也保護他人的觀念與作為。在各班進行的「龍華囝仔闖關趣」，有防疫轉轉樂，並教小朋友如廁禮儀。

新上國小開學日在一年級新生家長教學區域外部的前庭，搭設帳篷設「緩衝區」，不放心的新生家長可在此等候、休息，在篷內除了有電風扇散熱、1.5米距離的椅子、掃QRcode 線上填寫資料外，還有設置大型電視介紹學校與線上始業式。如果新生哭哭了，有分離焦慮，會由專業輔導老師帶到「安撫抱抱區」，協助轉移孩子的注意力，必要時，也可以讓家長參與安撫。 高雄市龍華國小校長張瑞宜表示，學校準備「防疫筆」送給小朋友。記者徐如宜／攝影 高雄市龍華國小在校門口拉起專區，讓家長看新生孩子校園適應活動。記者徐如宜／攝影 家長送小一新生孩子入學，依依不捨。記者徐如宜／攝影 高雄市龍華國小校長張瑞宜（右）向副市長林欽榮（左二），說明開學準備事宜。記者徐如宜／攝影 家長送小朋友進校園，依依不捨。記者徐如宜／攝影 家長送小一新生孩子入學，依依不捨。記者徐如宜／攝影

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