不讓小一新生與家長十八相送 國小玩偶造型氣球都出籠　

明天9月1日開學，為了做好新冠肺炎防疫，今年家長不能陪伴小一新生進入校園，彰化縣國小今天已設置分離焦慮緩衝區，戲稱「十八相送區」，有的在校園搭帳蓬，有的利用學生活動中心寬闊空間，輔導老師都嚴陣以待，希望平安度日開學第一天。

田中鎮新民國小在學生活動中心設置中繼站，模擬幼兒園，擺放許多絨毛玩具和彩色筆，如果新生哭鬧，輔導老師將帶到這裡，陪伴玩絨毛玩具和畫圖紓壓。溪湖鎮湖東國小的分離焦慮緩衝區設在校門入口處的校園裡，輔導老師將陪伴不適應的新生在這裡畫圖，減少焦慮感。

溪湖鎮湖北國小校長程世雄說，校方在兩個校門入口處設分離焦慮緩衝區，就在樹蔭下，注射過第一劑新冠肺炎疫苗的志工將協助輔導老師，用繪畫等方式安撫適應不良的新生，高年級的「愛心小天使」會帶學弟、學妹到教室，降低新生對新環境的恐懼。

各校輔導室已做妥準備，員東國小校長凃惠萍表示，一般新生可得到一支氣球折成的寶劍，輔導老師將加送適應不良的孩子一個兔寶寶氣球，師生在校園走走，如果還不願意進教室，就先到中繼教室，等新生漸漸熟悉環境和上課氛圍再進教室。

小校人數少，學校超前布署，開學前一周已與家長線上溝通，並完成新生線上參觀校園，明天只等迎接新生到校，溪湖鎮媽厝國小有44名小一新生，校長曾俊堯說，新生對學校都有一定程度的了解，入學後，將按流程作防疫，完成相關作業即可到各班與導師相見歡。

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