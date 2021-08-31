大學教授到雲林偏鄉教科學 小學生透視DNA生命的奇妙

雲林縣元長鄉偏遠的山內國小，鑑於學生因疫情加上暑假3個月宅在家，特在開學前夕，舉辦一場激發學習心思的「動手玩科學」，請來教授教把實驗室搬到小學來，透過實驗了解DNA解析了解生命起源，並從解剖雞心明白器官構造與功能，讓孩子不再畏懼生命，甚至了解病毒和人體關係，孩子玩得不亦樂乎，也深深體驗生命的奇妙。

山內國小校長蔡明芬說，疫情禁令暑假營隊取消或延期，孩子疫情加上暑假，在家悶壞了，開學在即，為激發孩子學習動力，在嘉義縣今年榮獲全國原住民科展第一名指導老師的民和國中生物老師蔡明哲穿針引線下，邀請嘉義大學生化科技系教授楊奕玲到校指導，讓這場「動手玩科學」更加迷人生動，也讓孩子大開眼界，探索生命奧妙。

科學團隊像把大學實驗室搬進山內國小，「抖抖外星人」的實驗，利用軸心輪的震動使車體移動，讓學生學習物體的震動，以及反作用力的功能，可創造許多力學運用的發明。另外利用不同顏色的粉筆與精鹽調配成固態色彩，放入小罐子製成繽紛的祈福鹽罐，新鮮有趣，尤其孩子還把對父母的愛與祝福融入瓶中，讓祈福罐更加亮麗。

幾天的科學實驗像倒吃甘蔗，進入和小朋友最愛的零食實驗，利用汽水與藍柑橘汁進行酸鹼指示劑測試，讓學生學會製作超炫的層次飲料。尤其從洗愛玉、爆米以及巧克力的製作，明瞭物質與熱的關係，清楚液、氣、固等三態的化學和物理變化。

尤其今天進入最高潮，由嘉義大學教授楊奕玲從嘉大實驗室帶來最先進的顯微鏡，讓孩子觀察洋蔥的細胞構造，並從雞蛋萃取進行DNA排序的觀察，同時也解剖雞心，讓第一次接觸到顯微鏡中世界的小朋友，眼睛為之一亮，滿心好奇。

學生說，原來生命結構如此奇妙，血淋淋的器官很可怕，仔細研究後，才知道細胞構成的每個器官竟有如此神奇功能。楊奕玲也說，實驗讓孩子觸摸到生命，非但不再害怕更學會珍惜，科學打開他們心窗，透親新世界。 雲林偏鄉的小朋友利用汽水和橘汁的酸鹼值變化，製作出最喜愛的層次飲料。記者蔡維斌／攝影 嘉義大學教授下鄉到雲林元長偏鄉山內國小教導小朋友各種科學實際，了解科學的神奇。記者蔡維斌／攝影 雲林縣元長鄉山內國小的學生在嘉義大學教授指導下，首次接觸最先進的顯微鏡，透視生命結構，看到生命的奇妙變化。記者蔡維斌／攝影 雲林縣元長鄉山內國小的學生首次接觸最先進的顯微鏡，透視生命結構，看到生命的奇妙變化。記者蔡維斌／攝影

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