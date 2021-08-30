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南投足球女孩全子宇克服家庭逆境 獲總統教育獎

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣水里國小畢業生全子宇克服家庭逆境，且專心向學，成為今年總統教育獎得主。圖／南投縣政府提供
南投縣水里國小畢業生全子宇克服家庭逆境，且專心向學，成為今年總統教育獎得主。圖／南投縣政府提供

南投縣水里國小畢業生全子宇家境清寒，但她無懼逆境，協助照料弟弟及輕度智能障礙的姊姊，專心向學更展現足球天分率校隊奪全國賽冠軍，遠赴丹麥競技交流，成為今年總統教育獎得主，縣長林明溱今讚她是南投之光，並頒發禮券獎勵。

今年甫從水里國小畢業的全子宇家住信義鄉人和部落，其父在外打零工，母親則在超市工作，家中生計由2人勉力支應，家務平時多由她操辦，並照料輕度智能障礙的姊姊和念小學的弟弟，1家5口棲身簡陋鐵皮屋，家境清寒，但生活和樂。

不過，家庭經濟弱勢的困境並未打倒全子宇，反而讓樂觀的她更加積極向上，不僅專心向學，成績常保持在全班前5名，3年級時更因參加校內足球營激發對足球的興趣，為了能好好踢球，年紀小小的她甚至自己排定作息表。

全表示，升上3年級後，她就按表操課，除了排定唸書、寫功課、練球、核心重訓等時間，也把教弟弟數學、陪姐姐聊天等納入作息表，就是希望自己能幫爸媽顧好家，也維持自己學習及踢球，也因安排得當，成績有維持，還成為足球隊長。

而全在2019年曾與足球的隊友們拿下全國少年盃足球錦標賽，代表台灣赴丹麥競技交流，今年更以隊長之姿率隊先在全國協會盃帶領球隊奪得冠軍，之後強勢晉級教育部國小世界盃全國16強，可惜該賽是因疫停辦，否則應該能再創紀錄。

此外，全子宇對繪畫、英語也都很有興趣，曾獲全國原住民繪畫優選，遠赴丹麥時發現自己英語能力不足，返國後主動學英文，也因為她優異的表現，成為今年總統教育獎得主，林明溱今也表揚獎勵，致贈她禮券及縣長簽名足球紀念球。

林表示，全子宇獲得總統教育獎可說實至名歸，是「南投之光」，盼她未來繼續努力，成為國手參加世界盃，在足球體壇發光發熱，進而奉獻社會，未來她家裡有任何需要協助的地方，縣府也會盡力給予幫助。

南投縣水里國小畢業生全子宇克服家庭逆境，且專心向學，成為今年總統教育獎得主。圖／南投縣政府提供
南投縣水里國小畢業生全子宇克服家庭逆境，且專心向學，成為今年總統教育獎得主。圖／南投縣政府提供

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