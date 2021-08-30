開學在即屏東縣高國中小校園清消 住宿管理遵從指引

9月1日開學，屏東縣有四所國中有住宿，牡丹國中、來義高中（完全中學）、泰武國中與獅子國中。牡丹國中校長郭瓊揚說，學校有七成以上學生住宿，加強校園教室、宿舍空間清潔消毒；國立屏北高中住宿學生約兩百多人，宿舍用餐採固定坐位。

牡丹國中校長郭瓊揚說，全校學生60人，有40名學生住宿，宿舍兩人一間，學生們在31日預計返校入住，學校有校車會去載學生，也有的家長開車送到學校，住宿管理依照中央、地方指引，學生一天會量三到四次體溫，早中晚，住宿學生在睡覺前會再量一次體溫，若學生出現發燒情況，也會趕緊通知附近的衛生所。

屏東縣建國實驗小學指出，校園防疫整備，市公所到校園環境清潔消毒，學校會再針對教室逐一消毒，學校與幼兒園出入口設置不同處；麟洛國小指出，學生有自製防疫隔板當暑假作業，學校也有備妥防疫隔板，平均每個學生有1.5防疫隔版，放學採分流放學。

東新國中指出，學校加強校園周邊清潔消毒，針對每間教室、專科教室，學校購買噴霧器教室密閉噴霧半小時，再將教室關閉，並做好教室消毒時間日期。學生上學後若被發現發燒，設置留觀區，放學採分流放學，每個年級相隔10分鐘放學，避免群聚。

國立屏北高中住宿生約有兩百多人，學校宿舍有3人、4人一間，宿舍管理部分，宿舍用餐時採固定坐位，也會放置隔板，遵從防疫指引。

防疫隔板太搶手缺貨，有些學校訂購隔板要等到10月才能出貨，有些學校採取學生自製防疫隔板方式。 國立屏北高中準備好防疫隔板給學生們，防疫隔板便於收納，學生們使用完後可以放在抽屜。記者劉星君／攝影 屏東縣東新國中加強校園教室清潔消毒，校園也設置留觀區，學生若出現發燒情況，待在留觀區。圖／東新國中提供 屏東縣東新國中加強校園教室清潔消毒，消毒完後並作詳細記錄消毒時間日期，便於管理。圖／東新國中提供 屏東縣東新國中加強校園教室清潔消毒，消毒完後並作詳細記錄消毒時間日期，便於管理。圖／東新國中提供

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