桃園306校防疫到位 鄭文燦：用餐隔板及1.6萬試劑備妥

9月1日即將開學，桃園市長鄭文燦今天上午至桃園區青溪國小，視察開學前防疫整備及冷氣設備情形，實地了解學校環境消毒及游泳、體育、音樂課堂防疫準備確認。鄭文燦說，全市306所學校完成開學前防疫整備，包括口罩、酒精、漂白水、用餐隔板及1.6萬快篩試劑等防疫物資均已備好發到各校，合格老師接種疫苗覆蓋率已達99.6%，迎接開學。

鄭文燦由教育局長林明裕、環保局長呂理德等人陪同，視察青溪國小開學前各項防疫整備工作，清潔隊員展開全校教室、體育場及廁所全面再清消一次，體育、游泳、音樂老師分別說明開學後，音樂課不帶口吹樂器上課、游泳沐浴分流等防疫規定，說明開學準備好了。

鄭文燦表示，306所學校開學前都要完成防疫清消和整備工作，各項防疫物資均已到位，合格老師經過三次教育人員專案施打疫苗，覆蓋率達99.6%，少數懷孕或個人身體因素未接種疫苗者仍要快篩，市府備妥1.6萬快篩試劑分送各校使用。

因應智慧教學，市府提供各校總共2萬1800台個人平板電腦，可出借無法自備電腦的學生使用，還有現在進行班班有冷氣、智慧教室更新、操場風雨教室及廚房廁所更新設施陸續完成，各校者利用署假完成，讓師生、家長安心。

他表示，因應開學，要求學校每班學生進入量體溫，學生必須全程戴口罩，學生家庭聯絡薄記錄家庭成員健康情形，鼓勵學生做好健康管理，課程也要配合防疫調整，加上學生習慣、學校遠距、線上教學，讓部分特殊請假學生在線上教學都回來上課。 桃園市長鄭文燦（右）視察青溪國小學生用餐隔板，示範擦拭清潔開學後使用。記者曾增勳／攝影 桃園市長鄭文燦（右）視察青溪國小學校防疫物資整備、環境清消等開學前準備。記者曾增勳／攝影 桃園市長鄭文燦（右）視察青溪國小學校防疫物資整備及游泳池分流措施，因應開學準備。記者曾增勳／攝影

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