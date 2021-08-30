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桃園306校防疫到位 鄭文燦：用餐隔板及1.6萬試劑備妥

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦視察青溪國小學校環境清消等工作號要求做好開學前防疫準備。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦視察青溪國小學校環境清消等工作號要求做好開學前防疫準備。記者曾增勳／攝影

9月1日即將開學，桃園市長鄭文燦今天上午至桃園區青溪國小，視察開學前防疫整備及冷氣設備情形，實地了解學校環境消毒及游泳、體育、音樂課堂防疫準備確認。鄭文燦說，全市306所學校完成開學前防疫整備，包括口罩、酒精、漂白水、用餐隔板及1.6萬快篩試劑等防疫物資均已備好發到各校，合格老師接種疫苗覆蓋率已達99.6%，迎接開學。

鄭文燦由教育局長林明裕、環保局長呂理德等人陪同，視察青溪國小開學前各項防疫整備工作，清潔隊員展開全校教室、體育場及廁所全面再清消一次，體育、游泳、音樂老師分別說明開學後，音樂課不帶口吹樂器上課、游泳沐浴分流等防疫規定，說明開學準備好了。

鄭文燦表示，306所學校開學前都要完成防疫清消和整備工作，各項防疫物資均已到位，合格老師經過三次教育人員專案施打疫苗，覆蓋率達99.6%，少數懷孕或個人身體因素未接種疫苗者仍要快篩，市府備妥1.6萬快篩試劑分送各校使用。

因應智慧教學，市府提供各校總共2萬1800台個人平板電腦，可出借無法自備電腦的學生使用，還有現在進行班班有冷氣、智慧教室更新、操場風雨教室及廚房廁所更新設施陸續完成，各校者利用署假完成，讓師生、家長安心。

他表示，因應開學，要求學校每班學生進入量體溫，學生必須全程戴口罩，學生家庭聯絡薄記錄家庭成員健康情形，鼓勵學生做好健康管理，課程也要配合防疫調整，加上學生習慣、學校遠距、線上教學，讓部分特殊請假學生在線上教學都回來上課。

桃園市長鄭文燦（右）視察青溪國小學生用餐隔板，示範擦拭清潔開學後使用。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（右）視察青溪國小學生用餐隔板，示範擦拭清潔開學後使用。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（右）視察青溪國小學校防疫物資整備、環境清消等開學前準備。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（右）視察青溪國小學校防疫物資整備、環境清消等開學前準備。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（右）視察青溪國小學校防疫物資整備及游泳池分流措施，因應開學準備。記者曾增勳／攝影
桃園市長鄭文燦（右）視察青溪國小學校防疫物資整備及游泳池分流措施，因應開學準備。記者曾增勳／攝影

鄭文燦 疫苗 快篩

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