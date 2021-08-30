桃園青年局暑假執行三雲計畫 線上社團讓學生學到更多

自5月15日宣布停課，學生無法到校，所有社團活動也被迫暫停，因此桃園市政府青年局推出「防疫三雲計畫」，共集結超過60個社團、發表近100件作品，1000名青年志工加入完成超過1500件線上志工任務，並提供66堂線上職涯及才藝課程（累積近10萬次觀看），青年局長顏蔚慈表示，新型態的線上活動也看到了不同的創意。

「防疫三雲計畫」分別是雲社團、雲志工及雲課堂，其中雲社團是針對不同類型的社團設計主題周，例：魔術周、動漫周、嘻哈周、吉他周等，並規劃線上主題課程。更在本月22日辦理「雲社團時代－線上成果發表會」，讓11個社團以直播方式進行線上表演，同時邀請桃園市長鄭文燦與中大壢中魔術社驚喜演出，並鼓勵同學。

雲志工則鼓勵青年在疫情下以多元的方式進行服務，運用自身網路社群影響力推廣動物保護、環境保護、弱勢關懷、性別平等、健康防疫、SDGs等公益理念。而雲課堂是提供線上職涯及才藝課程，透過專業老師的帶領，讓青年對產業有更多的了解，增進軟實力。

顏蔚慈表示，通過防疫三雲計畫，我們看到疫世代的韌性，即使生活改變，相信青年仍然能夠發揮他們的創意和行動力。

參與雲社團的北科附工魔術社長劉其恩表示，今年因疫情關係，對於社團活動取消感到失落，但從主題周開始，不僅有線上成發的機會，還請到專業魔術老師傳授表演經驗，更進行直播演出，都是以往不曾有的機會。擔任雲志工的大園國際高中李帟萱同學指出，於疫苗施打期間，協助長輩預約疫苗並拍攝影片上傳，透過網路在線上服務他人做公益很有意義。 桃園市青年局本月22日辦理「雲社團時代－線上成果發表會」，同時邀請桃園市長鄭文燦與中大壢中魔術社驚喜演出，並鼓勵同學。記者翁唯真／翻攝 桃園市青年局本月22日辦理「雲社團時代－線上成果發表會」，讓11個社團以直播方式進行線上表演。記者翁唯真／翻攝

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